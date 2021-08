Týždeň očami Pavla Urbana: Fico v súdnej sieni. Či aj v karanténe, to nevieme

Robert Fico navštívil pojednávanie na Špecializovanom súde v Pezinku. Správa, ktorú by si v normálnych časoch asi nikto ani nevšimol.

Teraz však vyvolala veľký záujem. Prečo? No prišiel sa predsa pozrieť na pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, ktorý toho iste veľa vie. Vie aj o Robertovi Ficovi?

Novinári sa dozvedeli, že predseda Smeru bol v zahraničí. Nikto však nevie, či dodržiava protiepidemické opatrenia.

Fico podržal Kováčika aj v súdnej sieni

Ako dobre, že v týchto horúčavách pracujú aspoň súdy a polícia. Politici sa ukryli na dovolenkách a novinári by asi nemali čo písať. Tentoraz rozruch nevyvolalo žiadne nové zatknutie prominentov „bývalého“ režimu, ale návšteva jeho hlavy priamo v súdnej sieni. Robert Fico prišiel aj osobne podporiť Dušana Kováčika.

Sám povedal, že ako občan má na to právo. To mu nikto nezazlieva, ale vo chvíľach keď sa slučka sťahuje už k najvyšším miestam bývalej vlády a strany Smer-SD to iste viacerých prekvapilo. Určite sa nastoľuje otázka, či tým nechcel dať najavo obžalovanému, že ešte stále funguje a na neho myslí, ak sa znovu dostane k moci?

Počul som aj názory, že možno ide aj o výstrahu pre samotného Kováčika, ktorý je už dlhší čas odrezaný od správ z reálneho života a možno by začal niečo rozprávať. Veď to už urobili viacerí a bývalému premiérovi sa to iste nepáči.

Pravda je asi taká, že svojou prítomnosťou chcel spochybniť všetky výpovede svedkov, lebo práve v ten deň v Pezinku vypovedal nedôveryhodný svedok Csaba Dömötör, ktorého už raz potrestali za krivú výpoveď.

Ficova logika je, že keď jeden už raz krivo svedčil, tak to robia všetci. Kováčikovi asi v mnohom nepomohol, lebo výpoveď Dömötöra nie je jediná, na ktorej je postavená obžaloba. Fico to vie, ale znovu dostal príležitosť aby svojim stúpencom zopakoval rozprávku o politických kauzách.

Určite ho v tom niekto podporí, lebo skutočne ide aj o politikov, ale ide aj o desaťtisíce, státisíce až milióny eur, ktoré v týchto kauzách lietajú. Škodoradostní návštevu komentujú, že sa do Pezinku prišiel pozrieť, čo ho možno v budúcnosti čaká.

Bol Fico v karanténe?

„Do toho, kde som bol, vás absolútne nič nie je. Ak dovolíte, nemám žiadne zákonné povinnosti informovať vás, kde a na aké účely som vycestoval alebo nevycestoval,“ povedal expremiér na otázku, či bol po návrate zo zahraničia v povinnej karanténe.

Samozrejme nás do toho nič, ale ak si myslí, že on je nadčlovek na ktorého sa nevzťahujú predpisy, tak to si určite zaslúži pozornosť. Pravdou je, že nezaočkovaní politici sú vyňatí z povinnej karanténny, ak boli v zahraničí na služobnej ceste. Nezistili sme však, kto ho tam poslal, lebo žiaden úrad takúto informáciu neposkytol. Všetko priklincovala strana Smer-SD, ktorá vyhlásila, že „novinári si u Roberta Fica musia zvyknúť, že sa nedelí o informácie zo svojho súkromného života.“ V tomto s nimi súhlasím, ale tentoraz nešlo o súkromný život ich predsedu, lebo ak nebol v karanténe tak šlo o služobnú cestu a to už chceme vedieť.

Možno sa však vo všetkom mýlim. Čo ak je Robert Fico zaočkovaný a len pred verejnosťou predstiera opak, aby sa zapáčil antivaxerom? V tom prípade by podvádzal svojich stúpencov. To pán predseda predsa nie je pekné a preto radšej vysvetlite, ako to všetko vlastne bolo.

Vysvetliť by to mohli aj štátne úrady, lebo predsa musia kontrolovať, kto a ako vstupuje na Slovensko. Aby mu aj v tomto prípade prehliadli cez prsty? Kde je teraz Igor Matovič a jeho minister Roman Mikulec, aby potvrdili, že stále platí „padni, komu padni.“