Týždeň očami Pavla Urbana: Na Matovičov zoznam verejných nepriateľov pribudol ďalší minister, jeho vlastný

Na zoznam osôb, ktorých sa chce expremiér Igor Matovič zbaviť, pribudol jeho čerstvý minister Vladimír Lengvarský. Radšej podporil svojho najmilšieho koaličného partnera Borisa Kollára.

Šéf Sme rodina sa znovu postavil proti koalícii. Nedbá na to, že možno už o mesiac-dva budeme musieť čeliť novým protiepidemickým opatreniam.

Matoviča už nikto nezastaví

Už keď ráno Matovič vstáva, zrejme si ako prvú pokladá otázku: „Na koho dnes zaútočím?“ Donedávna to najčastejšie boli Richard Sulík, Mária Kolíková alebo Jana Bittó Cigániková, no do zoznamu si teraz pridal ministra zdravotníctva Lengvarského. Chce totiž predísť novej vlne pandémie koronavírusu opatreniami, ktoré sa jeho straníckemu šéfovi nepáčia.

Čo tam po tom, že ak nič neurobíme, o niekoľko mesiacov budeme znovu zavretí. Matoviča to akoby netrápilo. Stačí, že Kollár je proti a pre ministra financií je to ako sväté písmo. Veď si len spomeňme, koľkokrát mu odpustil prehrešky, kým pri iných mu stačila aj jedna veta, aby spustil poľovačku.