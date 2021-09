Týždeň očami Pavla Urbana: Pellegrini vidí nebezpečenstvo od Fica a snaží sa ho napodobniť

Líder Hlasu Peter Pellegrini akoby uvidel, že mu hrozí nebezpečenstvo a to predovšetkým od jeho bývalého šéfa Roberta Fica. Začal ho napodobňovať a nechce s ním hovoriť o predvolebnej spolupráci.

V koalícii nič nové. Hádky, vydieranie a stále hrozby odchodu niektorej zo strán. Samozrejme v hlavnej úlohe je opäť Boris Kollár.

Pellegrini pritvrdil, ale ktovie či mu to pomôže

„Odporúčam z tohto miesta pani holandskej europoslankyni so svojimi kumpánmi, aby si pekne zbalili kufre a odleteli naspäť do Bruselu a nedávali žiadne hodnotiace správy,“ povedal Pellegrini na margo návštevy skupiny europoslancov, na čele ktorej bola holandská europoslankyňa Sophie in’t Veldová.

Išlo o monitorovaciu skupinu pre demokraciu, právny štát a základné práva zriadenej v rámci Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Takéto slova sme od posledného expremiéra nečakali, lebo doteraz sa tváril, že on predsa nie je Fico a vystupuje kultivovanejšie. Posledné prieskumy verejnej mienky ukazujú, že to na voličov nezaberá, veď predsa obaja kohúti v opozícii bojujú o rovnakého voliča a ten má asi rád, keď vodca vie povedať, čo sa on opováži v krčme.

Samozrejme Fico ihneď uvidel nebezpečenstvo a Pellegrinimu akoby odkázal, že sa má ešte čo to učiť. Veldovej odkázal, „aby si dala doma joint a neotravovala vzduch na Slovensku, lebo ho prišla len otravovať“.

Verím, že jeho priaznivci ihneď začali tlieskať, lebo „veď jej to dal“. A ich počet sa možno ihneď zvýši. Pellegrini je ešte stále pre nich nemastný a neslaný a Ficovi vo vulgárnostiach ešte stále nesiaha ani po členky. Má sa ešte čo učiť.

Fico sa snaží zlanáriť Pellegriniho voličov

Robert Fico nespí. Znovu vidí svoju šancu, aby aj po prípadných predčasných voľbách, ktoré stále visia vo vzduchu, išiel opäť do čela vlády. Rast preferencií ho v tom ubezpečuje a zároveň pokles obľúbenosti jeho najväčšieho konkurenta v opozícii ho priviedol na nápad, aby vlastne dali voličov dokopy, kde samozrejme on bude hrať prvé husle.

Ponuku na predvolebnú spoluprácu predseda Hlasu podľa očakávania odmietol. Jej prijatím by priznal, že vlastne jeho a Fica nič nerozdeľuje a ich rozchod bol omylom. Tým však ešte viacej prihráva bývalých voličov Smeru a teraz aj Hlasu, práve k Ficovi. Šéf smerákov ako som už povedal, vie aj udrieť päsťou a nie je ako usmievavý Pellegrini. Fica v minulosti volili práve takto zmýšľajúci občania, pre ktorých pekné slová nič neznamenajú.

Osobne čakám, kedy Smer-SD v preferenciách predstihne Hlas, lebo iba potom sa začne ozajstný boj o rovnakého voliča a začnú sa aj útoky dvoch spomínaných lídrov na seba. Obaja vedia, že na tomto piesočku môže zvíťaziť iba jeden.

Kollár pokračuje vo vydieraní

Ako som už v úvode povedal, v koalícii nič nového. Igor Matovič povie, že sa môže vládnuť aj bez Kollára a ten ihneď nebude odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca. Matovič zjemní svoju rétoriku ku Sme rodina a otec „rodiny“ zrazu vystrčí rožky a dáva podmienky zotrvania v koalícii.Teda nič nové.

Otázne je kto dlhšie vydrží. Kollár si je vedomí, že ho čoraz častejšie spájajú s Ficom a Pellegrinim a preto stále opakuje, že so Smerom nikdy. Možno mu však veriť? Asi ani veľmi nie, lebo bez Smeru alebo súčasnému zoskupeniu strán by bol tam kde je teraz Marian Kotleba, ktorého nikto nechce, ale v tomto prípade by Kollár nikoho nechcel.