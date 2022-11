Týždeň očami Pavla Urbana: „Sabotáž“ v parlamente a Kollár ihneď letí do Dubaja

Titulok je nadnesený, lebo o žiadnu sabotáž nešlo, ale poslanec sa jednoducho hral s káblikmi, čím v parlamente znefunkčnil celú sieť. Predsedovi zákonodarného zboru Borisovi Kollárovi ihneď napadlo, že je najlepší čas na cestu do exotiky a poslancov poslal domov.

Napriek oddychu v teplých krajoch Kollár ukázal, že je srdcom aj mysľou na Slovensku, keď promptne reagoval na stanovisko polície, ktoré sa týkalo vyjadrenia predstaviteľa Katolíckej cirkvi.

Ach tie kábliky

Poslanci si dali znovu prázdniny. Tentoraz ich vyhlásil šéf NR SR pre vyradenie siete, ako aj ochromenie hlasovacích zariadení. Kollár sa ihneď poponáhľal a prišiel so záverom, že ide o hackerský útok. V súčasnosti je to moderné, pretože zahraničné služby sú priam roztrasené z hrozby v slovenskom parlamente a preto ho radšej vypli, aby si mohli všetci zas na chvíľu vydýchnuť.

Ukázalo sa však, že šlo o úplne banálnejší dôvod pohromy. Poslanec Róbert Halák jednoducho videl prázdnu zásuvku a voľný kábel. Čo normálny človek urobí, no jednoducho vopchá kábel do zásuvky a zrazu bola pohroma. Ja som úplný počítačový analfabet, ale určite by som nezasunul nejaký kábel do neznámej zásuvky. Možno sa Halák považoval za experta v tejto oblasti a urobil to, čo urobil.

A čo spravil Kollár? Keď videl, že mu to s hackerským útokom nevyšlo, jednoducho vyhlásil ďalšie prázdniny pre poslancov a on sa rozhodol zrelaxovať v Dubaji.

Niektorí experti údajne tvrdia, že sa celá situácia mohla vyriešiť v priebehu hodiny. Predseda parlamentu si ale radšej vybral dovolenku, ako by mal riešiť problémy s hlasovaním vo vládnej koalícii. Som si istý, že si dovolenku v parlamente nikto nevšimol, lebo aj počas tých dní, keď poslanci akože pracujú, sme od nich nepočuli nič iné ako hádky a osočovanie. Oddýchli si takto poslanci, ale aj mi od nich.

Verejní činitelia by mali byť citlivejší

Všetkých nás, jemne povedané, prekvapilo vyjadrenie arcibiskupa Jána Oroscha, že nevieme či sú obete útoku spred baru Tepláreň naozaj nevinné. Veľmi rýchlo sa objavili reakcie, ktoré odmietli takéto slová, ale nie všetci vyhlásenie odsúdili.

V hlavnej úlohe je opäť Boris Kollár. Ten reagoval na vyjadrenie polície, ktorá sa dištancovala od predstaviteľa cirkvi spôsobom, ktorý nenáleží jednému z najvyšších ústavných činiteľov. „Tieto adminove kecy si láskavo milá stránka polície strčte do z….u,“ uviedol predseda parlamentu.

Kollár môže mať výhrady voči hnutiu LGBTI+, veď predsa všetci vieme koľko má detí s koľkými ženami, ale niekedy by bolo lepšie, keby radšej mlčal. Neviem, komu sa chcel zapáčiť? Možno extrémistom, ktorí určite jeho slová privítajú, alebo aj Katolíckej cirkvi, ktorá odmieta komentovať vyjadrenia svojho hodnostára.