Týždeň očami Pavla Urbana: Vianoce prežívame pokojne. O nerušené sviatky sa postarali aj Heger, Sulík, ale tiež Matovič

Iste ste viacerí prekvapení, že svoj pravidelný týždenný prehľad píšem namiesto v nedeľu iba dnes, v pondelok.

Dôvod je jednoduchý, aj týmto spôsobom som chcel prispieť k pokojnému prežitiu vianočných sviatkov, aby ľudia prestali myslieť na Matoviča, Sulíka, Kollára, Fica a ďalšie výkvety našej politiky.

O pokojný priebeh sa však postarali aj samotní politici, ktorí povedali čo mali, ešte pred sviatkami a teraz možno aj oni niekde vegetujú a zbierajú sily na nové fantastické výkony na verejnosti.

Nová vláda možno bude a možno aj nie

Schválením štátneho rozpočtu aj hlasmi SaS sa otvorila cesta k skutočnému hľadaniu konštruktívneho riešenia politickej krízy v krajine. Prispeli k tomu predovšetkým premiér Eduard Heger a líder SaS Richard Sulík, ale nesmieme zabudnúť aj na Igora Matoviča, ktorý určite nie svojvoľne a s veľkou radosťou opustil svoje miesto vo vláde.

Legitímne si môžeme klásť otázku či sa takáto dohoda nemohla udiať ešte pred polrokom keď zotrvanie vo vláde SaS podmieňovalo práve odchodom Matoviča? Nejaký analytik možno povie, že teraz dozrel čas. Ja si však myslím, že niektorí členovia poslaneckého klubu OĽaNO iba teraz uvideli pravú hrozbu odchodu z poslaneckých lavíc, lebo predčasné voľby by boli nevyhnutnosťou.

Najprv sa otvorene vyčlenila 10-členná skupina poslancov, ktorá opustila poslanecký klub a neskôr sa začínali ozývať aj ďalšie hlasy z klubu, že treba niečo robiť. Pravdepodobne vysvetlili Matovičovi, že svojou tvrdohlavosťou úplne zničí stranu a po predčasných voľbách bude môcť vykrikovať akurát na námestiach, ale nie z poslaneckých lavíc.

Po dosiahnutí dohody s SaS a odchode Matoviča sa samozrejme ihneď nastolila otázka čo ďalej? Ešte pred týždňom premiér naznačil, že sa pokúsi predsa niečo urobiť aby pôvodné koaličné strany zostali pokope do riadnych parlamentných volieb. Cesta dosiahnuť takúto dohodu iste nebude ľahká, ale prečo to neskúsiť.

SaS jasne dala najavo, že do vlády by sa nevrátila, ale vie si predstaviť jej podporu do predčasných volieb, ktoré si sami naprojektovali na jeseň.

Predčasné voľby možno budú a možno aj nie

S tými voľbami to však vôbec nie je jednoduché. SaS podmieňuje ich vypísanie na jeseň, kým opozícia a Boris Kollár trvajú na jari 2023 a už v tomto môže nastať zásadný problém.

Najsilnejší koaličný klub zatiaľ mlčí. Jasné je, že jemu žiadne predčasné voľby nevyhovujú, lebo vedia, že v súčasnej pozícii po nich nebudú. Väčšina klubu sa do parlamentu nedostane a preto si neviem dobre predstaviť, aby sami spáchali vlastnú politickú samovraždu. Potvrdila to aj skupina odídencov z klubu, ktorí sú zásadne proti predčasným voľbám.

Prečo opozícia a Kollár trvajú na skoršom termíne volieb? Súčasné hašterenie v koalícii im dáva možnosť, aby ihneď naskočili do predvolebnej kampane a využili cirkus, ktorý vyvolal Igor Matovič.

Kollár, ktorý sa tváril ako zjednotiteľ koalície, by tiež mohol z toho vyťažiť, lebo by sa verejnosť menej zaoberala niektorými obvineniami jeho blízkych spolupracovníkov. Niektoré kauzy by sa nedotiahli do obžaloby a na všetko by sa za pomoci generálneho prokurátora Maroša Žilinku zabudlo. Naopak Sulík vie, že treba ešte nejaký čas aby sa pozviechal a napravil stranícke preferencie, ktoré šli rapídne dolu.

Ďalším problémom predčasných volieb je aj príspevok zo štátnej pokladnice pre jednotlivé strany. Najviac by to pocítilo OĽaNO, ktoré by v prípade júnových volieb zostalo „skromnejšie“ o asi dva milióny euro a po voľbách by vzhľadom na preferencie dostalo iba zlomok toho, čo im v súčasnosti patrí.

Opozícia tiež vie čo robí. Hlas-SD Petra Pellegriniho, ktorý teraz nedostáva žiadne prostriedky z rozpočtu by zrazu získal milióny. Podobne je to aj s hnutím Republika. Robertovi Ficovi to možno bude jedno, lebo oficiálne príjmy jeho strany sa veľmi nezmenia, ale o neoficiálnych v prípade účinkovania vo vláde ani nehovorme. Najviac však môže utrpieť Marián Kotleba. Teraz stále získaval prostriedky pre všetkých poslancov, ktorý na jeho kandidátke uspeli vo voľbách, kým v novom zložení parlamentu asi figurovať nebude a peniažky budú fuč.

Predčasné voľby teda stále nie sú jasné. Nezmení to ani januárové referendum o nich, lebo za ne musí tlačítko „za“ stlačiť najmenej 90 poslancov.