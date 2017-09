Týždenný program SNG 1. 10. – 7. 10. 2017

BRATISLAVA 29. septembra 2017 (WBN/PR)

Aktuálne výstavy

nestex | nestála expozícia SNG

od 17. 1. 2014

Esterházyho palác, 1. poschodie

Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Franz Xaver Messerschmidt: Charakterová hlava č. 34

Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

8. 9. – 26. 11. 2017

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava

Kurátor: Dušan Buran

V roku 2010 SNG zakúpila obraz Ukrižovanie z mariánskeho oltára v Okoličnom (1500 – 1510). Jeho reštaurovanie sa stalo podnetom k výstave, na ktorej sa – po prvýkrát v novodobej histórii – podarilo zhromaždiť všetky dostupné tabule a sochy gotického retabula rozobratého už v 18. storočí. Majster z Okoličného viedol ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch (napr. dva bočné oltáre v Smrečanoch, 1510 alebo maľby Oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, 1516).

Analytická výstava s cca 40 – 50 gotickými artefaktmi – oltárnymi triptychmi, tabuľami, skulptúrami a grafickými listami – prezentuje okrem originálov tiež nové poznatky, ktoré vychádzajú z prieskumov oltárnych obrazov alebo kostola v Okoličnom. Okrem katalógu ich návštevníkom sprístupňujeme prostredníctvom nových médií (3D rekonštrukcie, dokumentácia reštaurovania, infračervená reflektografia, animácie využitia grafiky v tabuľovej maľbe a pod.).

Drsná škola

Súčasná grafika účtuje s dejinami

21. 7. — 29. 10. 2017

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Kurátorky: Lucia Gavulová, Alexandra Kusá

Výstava Drsná škola, ako napovedá jej podnázov, je venovaná súčasnému umeniu, konkrétne skupine autorov „súčasnej grafiky“ a ich tvorbe v tomto aktuálnom „sofistikovanom“, „pluralitnom“, „postprodukčnom“ a hranice prekračujúcom svete umenia.

Grafika je klasický výtvarný žáner so silnou domácou tradíciou, preto je výstava i zostava autorov nielen umeleckou skutočnosťou aj umeleckohistorickým konštruktom, „sociálnou sieťou“ a svojho druhu aj „generačnou výpoveďou“. Kurátorky Lucia Gavulová a Alexandra Kusá predstavujú výber autorov v monografických zostavách a zároveň ich dielo umiestňujú do kontextu – tak sa stretávajú diela starého a moderného umenia od grafikov ako Albrecht Dürer, Albín Brunovský, Orest Dubay so šesticou súčasných autorov (Erik Binder, Palo Čejka, Jan Čumlivski, Emil Drličiak, Juraj Horváth, Tomáš Klepoch). Vybraných umelcov nespája len náklonnosť k vizuálne drsnejším grafickým polohám: rytiu a rýpaniu (technickému aj tematickému), ale „školou“ sa stali aj preto, že tento názov je dostatočne rytiersky, aby vo svete rozpadajúcej sa vzdelanosti poslúžil svojmu účelu. Veď ako inak dnes pomenovať skupinu so spoločnými i s rozdielnymi ideálmi, zážitkami, postupmi: znakmi aj formálnou podobnosťou a obdobným prístupom k svetu, než Drsnou školou s celým jej nákladom/backgroundom literárnych, vizuálnych a iných asociácií?

Ponuka sprievodných programov

Pondelok 2. 10. | 19.00

Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Fotografom ponúka možnosť získať spätnú väzbu na svoje projekty a fotopubliku zasa dozvedieť sa niečo nové.

Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o.z.)

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Streda 4. 10. | 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Svetlo

Umenie nemusí byť len otázkou estetického zážitku, ale otvára nové cesty spoznávania sveta. Presvedčiť sa o tom môžu tí najmenší – deti vo veku 1 – 4 rokov. Počas krátkej návštevy si posvietime na umenie a objavíme čaro tmy.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup: 2 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 4. 10. ½ 16.00 – 17.30

Hľadanie strateného času: Päsť na oko

Nový cyklus programov pre mladých ľudí vo veku 14 – 17 rokov o hľadaní limitov nielen v umení. Na stretnutiach prekročíme brány galérie, aby sme objavili skrytý potenciál každodennosti.

Počas tohto stretnutia si vyskúšame našu citlivosť pre okolité prostredie. Zameriame sa na kontroverznú budovu SNG, ktorá často dostáva negatívne prívlastky. My ale počas prechádzky okolím a aktivitami v teréne overíme, že nie iba vonkajšou stránkou je architektúra živá.

Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 2 € / 14 € za 8 stretnutí

R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 4. 10. | 18.00

Móda na oltári

Komentovaná prehliadka Evy Hasalovej, kurátorky Zbierky historických textílií SNM – Historické múzeum na výstave Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500.

Odev a jeho doplnky na tabuľových maľbách nie sú len inscenačnými rekvizitami lákajúcimi oči divákov. Stávajú sa kultúrnymi kódmi, ktoré boli v čase svojho vzniku nositeľmi istých významov. Šaty, textílie a doplnky odevov nemusia zobrazovať každodennú skutočnosť, pričom rozdiel medzi vizuálnym stvárnením a realitou môže byť výrazný.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 2 €

Štvrtok 5. 10. | 18.00

Október v Drsnej škole SNG: Emil Drličiak & Ľubica Segečová

Nahliadnutie do tvorby grafika, grafického dizajnéra, scénografa a pedagóga prostredníctvom rozhovoru kamarátov a kolegov – Emila Drličiaka a Ľubice Segečovej.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 2 €

Nedeľa 8. 10. ½ 15.00

Siesta v galérii: Drsná škola

Nedeľný pohodový výklad predstaví silnú generáciu súčasných grafikov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené pondelok – štvrtok od 10.00 do 23.00, piatok – sobota od 10.00 do 24.00, nedeľa od 10.00 do 22.00

Vstup na výstavy je v roku 2017 voľný!

