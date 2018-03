Týždenný program SNG 5. 3. – 11. 3. 2018

BRATISLAVA 5. marca 2018 (WBN/PR)

Aktuálne výstavy

nestex | nestála expozícia SNG

od 17. 1. 2014

Esterházyho palác, 1. poschodie

Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

26. 1. — 20. 5. 2018

Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Henrieta Moravčíková

Odborná spolupráca: Denis Haberland (SNG)

Výstava pripomína dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.

Prostredníctvom dokumentácie, literatúry, fotografií a modelov architektonických diel priblížuje architektovu predstavu o architektúre novej vecnosti ako „dobe primeranom stavebnom umení“. Poukazuje na jeho ťažiskovú architektonickú oblasť, kde išlo najmä o formu, prevádzkové a priestorové vzťahy, ale aj o konštrukčnú a technickú stránku architektúry. Sprítomňuje osobnosť ľavicovo orientovaného intelektuála pri interpretácii spoločenskej úlohy architektúry. Tá spočívala na riešení bytovej otázky a na témach s ňou súvisiacich, ako bolo postavenie jednotlivca a rodiny v modernej spoločnosti, kolektivizmus, plánovanie, industrializácia a štandardizácia.

Výstava tak sprostredkuje divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo nastolí otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických udalostiach a spoločenských zmenách slovenská povojnová architektúra.

Fotograf Bazovský

17. 11. 2017 — 15. 4. 2018

Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava

Kurátori: Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá

Výstava bude sprístupnená 17. novembra 2017 v bežných otváracích hodinách.

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968) ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako fotograf bude mať na pôde SNG prvú samostatnú výstavu. Ako fotografujúci výtvarník mal síce medzi umelcami na Slovensku predchodcov (Ladislav Mednyánszky, Gustáv Mallý), bol však prvým, ktorý dokázal byť moderným výtvarníkom a moderným fotografom súčasne. Fotografický aparát používal (najviac v 30. – 40. rokoch 20. storočia) namiesto skicára, jeho pomocou budoval akúsi vizuálnu databázu motívov, ktoré sa neskôr objavili v jeho výtvarných dielach. Fotoaparát používal jednoducho ako jeden z ďalších výtvarných prostriedkov a komponoval priamo v jeho hľadáčiku. Vďaka tomu existujú viaceré tematické aj kompozičné paralely medzi jeho zábermi a niektorými kresbami a obrazmi.

Bazovského zaujímali nielen tradičné vidiecke témy – v tomto smere bol akýmsi drsnejším a dokumentaristicky viac dôsledným náprotivkom Karla Plicku, ale aj rôzne prejavy moderného životného štýlu: šport, turistika, cestovanie. Často portrétoval aj svojich priateľov, najviac azda umelca s tragickým osudom – Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Bazovský svoje snímky nepublikoval, avšak v Archíve umenia SNG sa nachádza pomerne rozsiahly súbor negatívov a ten sa stal základom pripravovanej výstavy.

Osmičky

28. 2. – 31. 12. 2018

Átrium Esterházyho paláca, Bratislava

Autorky koncepcie: Katarína Bajcurová & Petra Hanáková

Kurátorky výstav: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Alexandra Kusá

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: februáru 1948, augustu 1968 a októbru 1918.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy bude tri metre vysoká a osem metrov dlhá „galerijná nástenka“, na ktorej sa v časovom slede výročí vystriedajú obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom bude akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý bude prehovárať o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti. Vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický prevrat) zavesí Alexandra Kusá, v auguste k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) Katarína Bajcurová.

Ponuka sprievodných programov

Štvrtok 8. 3. | 18.00

Kurátorský výklad: Architekt Friedrich Weinwurm

Kurátorka výstavy Henrieta Moravčíková predstaví dielo najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstupné: 4 € / 2 €

Rrezervácia nutná: pokladna.ep@sng.sk alebo +421 2/2049 6243 (rezervácia platí do 17.45 v deň konania výkladu v pokladni SNG; miesta bez rezervácie negarantujeme).

Nedeľa 11. 3. | 15.00

Siesta v galérii: Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Nedeľný lektorský výklad prevedie výstavou Friedricha Weinwurma a priblíži jeho dielo i úvahy o úlohe architektúry.

Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené pondelok – štvrtok od 10.00 do 23.00, piatok – sobota od 10.00 do 24.00, nedeľa od 10.00 do 22.00

Vstup na výstavy je v roku 2018 voľný!

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | +421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.