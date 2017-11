Uber môže získať miliardovú investíciu, do spoločnosti chce vstúpiť japonská technologická firma

BRATISLAVA 13. novembra (WebNoviny.sk) – Konzorcium na čele s japonskou skupinou Softbank a americkou investičnou firmou Dragoneer plánuje obrovskú investíciu do alternatívnej taxislužby Uber. Spoločnosť Uber o tom informovala v pondelok.

Finančné podrobnosti však nezverejnila, podľa medializovaných informácií by sa investícia mohla vyšplhať na 10 mld. USD. Spoločnosť Softbank správy o možnej investícii odmietla komentovať.

„S konzorciom pod vedením Softbank a Dragoneer sme dosiahli dohodu o možnej investícii,“ uviedol Uber vo vyhlásení. V prípade dokončenia transakcie chce Uber peniaze investovať do expanzie na domácom aj zahraničných trhoch a do rozvoja technológií. Podľa zdrojov portálu bbc.com by príprava investičnej dohody mohla trvať zhruba mesiac.

Japonská spoločnosť Softbank patrí celosvetovo medzi najväčšie technologické firmy. Na domácom trhu v minulosti prevzala napríklad aktíva britskej telekomunikačnej firmy Vodafone alebo americkej Sprint. Vlani sa dohodla na prevzatí britského výrobcu polovodičov ARM Holdings, ktorý patrí medzi popredných inovátorov v oblasti „internetu vecí“. Tento rok v júni spoločnosť oznámila, že od skupiny Alphabet, ktorá je matkou internetovej firmy Google, kupuje robotickú firmu Boston Dynamics.