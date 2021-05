Uctite si pamiatku vojenského hrdinu behom, ZSSK vás na štart odvezie zadarmo

K príležitosti 27. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka – generála a hrdinu 2. svetovej vojny – sa i tento rok, 29. mája, v Poluvsí uskutoční beh 11 kilometrovým terénom. Behom si dobrovoľníci uctia pamiatku významného predstaviteľa protifašistického odboja, rodáka z obce Poluvsie.

Nakoľko Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce byť súčasťou tohto spomienkového podujatia, participuje ako jeden z hlavných partnerov a rozhodla sa zabezpečiť bezplatnú prepravu účastníkov Memoriálu vlakom Os 3510 na trase Žilina-Záriečie 8:47 – Poluvsie 9:06. Rovnako zaradí na trase Žilina – Rajec k tomuto osobáčiku dva posilové vozne, aby sa zvládol vyšší nápor cestujúcich. Preprava zadarmo bude podmienená preukázaním sa štartovým číslom nášmu personálu.

Preteky začnú o 10:10 priamo pred rodným domom Jozefa Gabčíka v Poluvsí, cieľovým bodom bude telovýchovný areál 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/506 do 26. 5. 2021 do 24:00. Po tomto termíne je prihlasovanie možné len na mieste od 6:30 do 7:50, no iba v limitovanom množstve. Vzhľadom na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva a nové protiepidemiologické opatrenia je každý pretekár povinný preukázať sa na mieste negatívnym antigénovým testom nie starším ako 12 hodín alebo potvrdením o očkovaní proti COVID-19.

Pretekári umiestnení na prvých troch víťazných priečkach sa môžu tešiť na pohár, medailu a vecnú cenu. Viac oficiálnych informácií sa dozviete na stránke https://beh.sk/, aj na https://www.hrdosport.sk/Events.

Informačný servis