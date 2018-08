Účtovník Aquinovcov bol podľa súdov ich biely kôň, s rodinou chce teraz pôsobiť na Slovensku

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) – Účtovník, ktorý podľa belgických súdov pôsobil ako biely kôň mafiánskeho klanu Aquinovcov a kúpil pre nich luxusný hotel v Tatrách, chce na Slovensku pôsobiť aj naďalej. Presnejšie, na prelome rokov si jeho deti a manželka preniesli obchodné aktivity do Košíc.

Pre TV JOJ potvrdili, že sa sem chcú v budúcnosti presťahovať. Aktivity Aquinovcov na Slovensku medzitým začala prešetrovať generálna prokuratúra. Ide o kauzu, na ktorej pracoval aj zavraždený novinár Ján Kuciak.

Ako informujú noviny.sk, opustená budova neďaleko centra Košíc zďaleka nesvedčí o tom, že by v nej prebiehal reálny biznis. Názvy firiem, ktoré vlastnia deti a manželka Vezia Di Passia z kauzy Aquinovcov, sú vytlačené na ošúchaných nálepkách a nik ich tu nikdy nestretol. „To je schránková firma, ja len vyberám poštu,“ povedal správca budovy.

Rodina Di Passia kontakty na mafiu odmieta

Vo všetkých štyroch firmách podľa Finstatu figuruje tá istá žena. Spoločnosti sa zaoberajú výskumom, poľnohospodárskymi strojmi aj nehnuteľnosťami. Žena má v slovenskom obchodnom registri uvedenú rovnakú belgickú adresu, na ktorej je aj sídlo spoločnosti Aringo, ktorá je vlastníkom hotela Kontakt.

„Svoje obchodné aktivity sme presťahovali na Slovensko začiatkom roka s vyhliadkou, že sa tam usadíme. Vybrali sme si Košice, lebo tam máme priame lety z Nemecka. Náš známy nám našiel priestory na Thurzovej ulici, kým si nájdeme niečo lepšie,“ uviedla v stanovisku manželka Vezia Di Passia Liliane Van Der Perre.

Podľa belgických súdov sú skutočnými majiteľmi tatranského hotela Aquinovci. Po ich stope šla takmer dva roky aj česká investigatívna reportérka Pavla Holcová a dnes už nebohý novinár Ján Kuciak. Preverovali ich spolu s rodinou Vadalovcov, ktorá sa usadila na Zemplíne. Vypátrali, že má napojenie na kalábrijskú mafiu.

Rodina Di Passia akékoľvek kontakty na mafiánske klany odmieta. „V roku 2012, po 38 rokoch tvrdej práce, môj manžel predal účtovnú firmu a peniaze investoval do kúpy hotela Kontakt,“ uvádza sa v stanovisku. „Vezio Di Passio bol účtovníkom a finančným poradcom rodiny Aquinovcov,“ povedala investigatívna novinárka Pavla Holcová.

Účtovníka Di Passia oslobodili spod obžaloby

To, že sa Di Passio s Aquinovcami poznal, vyplýva aj z časti rozsudku, ktorý má TV JOJ k dispozícii. Súd v ňom síce konštatuje, že pri kúpe hotela sa nepodarilo preukázať pranie špinavých peňazí, no spomína, že šéf klanu Aquinovcov Silvio Aquina a jeho slovenská manželka sa výrazne angažovali.

Účtovníka Di Passia síce oslobodili spod obžaloby, že hotel v Tatrách kúpil za nelegálne získané peniaze, no odsúdili ho za napomáhanie zločineckej skupine. Práve to je dôvod, prečo môže o spomínaný hotel prísť: „Ten spor nie je úplne doriešený. Teraz ide o to, či Di Passio, ktorý bol účtovník rodiny Aquinovcov, je reálnym majiteľom hotela Kontakt, alebo je len nastrčeným majiteľom Aquinovcov,“ povedala Holcová.

„Potvrdzujem, že Belgické kráľovstvo má záujem na tom, aby majetok hotela Kontakt, ktorý vlastní spoločnosť Aringo, prepadol. Budeme bojovať všetkými dostupnými prostriedkami, aby sme to zvrátili,“ uviedla v stanovisku Liliane Van der Perre.

Majetok hotela Kontakt zablokovaný nie je

Práve hrozba prepadnutia majetku môže byť jedným z dôvodov, prečo si rodina belgického účtovníka Di Passia na Slovensku založila ďalšie firmy: „Môže to byť preto, aby firmy a holdingy mohli previezť na rodinných príslušníkov, aby sa obžaloba, ktorá je priamo na Vezia Di Passia nedotkla jeho majetku, ale samozrejme, môžu mať aj legitímny dôvod,“ povedala Holcová.

Faktom je, že majetok hotela Kontakt podľa katastra zablokovaný nie je. V roku 2013 na prípade pracovala aj slovenská prokuratúra, vyšetrovatelia ale nikoho neobvinili. Teraz sa to môže zmeniť. „Informácie sú v štádiu preverovania, čakáme na správu z NAKA. Po jej doručení prokurátor správu preskúma a rozhodne o ďalšom zákonnom postupe,“ povedala hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Zaujímať ich môžu nielen prípadné prevody majetkov, ale aj to, či v tatranskom hoteli dochádzalo k legalizácii kokaínových peňazí, ako aj to, či pri vyšetrovaní slovenskej stopy slovenskí prokurátori nepochybili.