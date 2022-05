UEFA schválila reformu Ligy majstrov. Aké zmeny nastanú v hlavnej časti od roku 2024?

Európska futbalová únia (UEFA) v utorok schválila zmeny v hlavnej časti Ligy majstrov od sezóny 2024/2025, aby potlačila odpor mnohých klubov i národných zväzov voči predtým odobreným novinkám.

Po novom by sa táto fáza mala hrať počas ôsmich kôl namiesto predtým plánovaných desiatich, pričom UEFA nakoniec upustila i od nápadu, aby dva historicky úspešné kluby mali každoročne garantovanú účasť v súťaži i napriek slabej sezóne na domácej ligovej scéne.

Rozhodujúci bude aj renking UEFA

Namiesto toho tieto dve miestenky pridelia dvom krajinám s najvyšším hodnotením v renkingu UEFA na základe výsledkov ich tímov v európskych súťažiach v predchádzajúcej sezóne.

Ak by tento takýto systém platil už od budúcej sezóny 2022/2023, miestenky na základe renkingu UEFA by získal piaty tím z anglickej Premier League a druhé automatické miesto v hlavnej časti LM by malo aj Holandsko.

Mužstiev bude v hlavnej časti viac

V hlavnej časti bude po novom účinkovať 36 mužstiev namiesto doterajších 32 tímov. Tie už nebudú hrať v skupinách ako doposiaľ, ale všetky kluby v tejto fáze budú v jednej tabuľke.

Každý tím v hlavnej časti nastúpi proti ôsmim rôznym súperom. Prvých osem mužstiev v 36-člennej tabuľke sa automaticky kvalifikuje do osemfinále. Tímy umiestnené na 9. až 24. mieste odohrajú play-off o postup do osemfinálovej časti.

Dosiahne sa správna rovnováha

Prezident UEFA Aleksander Čeferin uviedol, že úpravy schválené na zasadnutí výkonného výboru vo Viedni zabezpečujú, že kvalifikácia do LM bude založená na športových výkonoch.

„Sme presvedčení, že zvolený formát dosahuje správnu rovnováhu a zlepší konkurenčnú rovnováhu a vytvorí solídne príjmy, ktoré možno rozdeliť do klubov, líg a do miestneho futbalu na celom našom kontinente, pričom sa zvýši príťažlivosť a popularita našich klubových súťaží,“ povedal Čeferin.