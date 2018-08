UEFA vidí viacero nejasností pri zavedení videorozhodcu v Lige majstrov a skúma výsledky systému

NYON 24. augusta (WebNoviny.sk) – Európska futbalová únia (UEFA) má v úmysle zaviesť systém videoasistenta rozhodcu (VAR) už od tohto ročníka Ligy majstrov.

Strešný orgán európskeho futbalu pracuje na pláne, podľa ktorého by bolo možné spustiť tento systém od štvrťfinálovej fázy LM 2018/2019, pričom definitíva by mala padnúť do konca budúceho mesiaca.

UEFA hľadá spôsoby na zlepšenie súťaží

Systém VAR má za sebou úspešné využitie na MS 2018 v Rusku, avšak podľa predstaviteľov UEFA je stále niekoľko nejasností súvisiacich s touto technológiou. Organizácia sídliaca vo švajčiarskom Nyone chce naďalej skúmať všetky možnosti a monitorovať štúdie VAR v európskych súťažiach predtým, ako učiní konečné rozhodnutie.

„UEFA stále hľadá spôsoby, ako môže zlepšiť svoje súťaže a pozorne sa zaoberá implementáciou systému VAR. Stále vidíme niekoľko nejasností, čo sa týka zavedenia tejto novinky, a myslíme si, že je mimoriadne dôležité, aby rozsah aplikácie, interpretácia aj technologická podpora boli zrozumiteľné pre všetkých vrátane fanúšikov,“ cituje web Irish Examiner vyhlásenie UEFA.

Budú sledovať výsledky implementácie

„Predtým, než sa rozhodneme zaviesť VAR v našich súťažiach, budeme naďalej sledovať výsledky týkajúce sa implementácie VAR, aby sme zistili, ako dokáže systém fungovať pri súčasnej plynulosti hry. V tejto chvíli je s implementáciou VAR v európskom meradle spojených niekoľko problémov v oblasti prevádzky, logistiky a rozhodcov,“ dodáva Európska futbalová únia.

Ako pripomína španielsky denník Marca, systém VAR momentálne využíva iba osem veľkých európskych líg – nemecká, belgická, španielska, francúzska, talianska, poľská, portugalská a turecká. V sezóne 2018/2019 technológiu odskúšajú Angličania v 60 zápasoch FA Cupu a Ligového pohára.