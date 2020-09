Ukazovaním bolesti sa štát vracia do minulosti, hovorí sociologička o Matovičovom fonde

Za ponižujúce a nedôstojné považuje sociologička Zuzana Kusá odhaľovanie životnej situácie ľudí, ktorí žiadajú o pomoc z fondu, ktorý založil premiér Igor Matovič (OĽaNO) s cieľom pomôcť ľuďom zasiahnutým prvou vlnou pandémie koronavírusu.

Kusá pre portál Webnoviny.sk povedala, že na začiatku pandémie privítala zriadenie fondu vzájomnej pomoci pre ľudí, ktorí prepadávali cez vtedajšiu legislatívu, pretože nepatrili do žiadnej kategórie a nedostali tak pomoc. Za oprávnenú označila kritiku, že ľudia, ktorí teraz žiadajú fond o pomoc, musia verejne hovoriť o svojich problémoch.

Čím úprimnejší opis situácie, tým pochopiteľnejšia pre darcu

Na webovej stránke fondu vzájomnej pomoci sa píše, „čím zrozumiteľnejšie a úprimnejšie opíšete vašu situáciu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že váš príbeh bude pochopiteľný aj pre potenciálnych darcov“.

Napríklad Lukáš zo Záhoria prosí o pomoc, pretože ho čaká operácia kolena. „Kvôli koronakríze som prišiel o prácu a zostal som nakoniec aj na úrazovej nemocenskej starostlivosti,“ napísal doslova Lukáš.

Úradu vlády s rozdeľovaním pomoci pomáha nezisková organizácia Ľudia ľuďom. Každý žiadateľ po overení napríklad starostom, miestnym poslancom alebo kňazom získa z fondu 200 eur. Prispievať môže aj verejnosť, o priazeň ktorej sa na internetovej stránke fondu uchádza konkrétny žiadateľ pod svojím menom. Takou sumou, akú mu pošle verejnosť, takú istú sumu získa aj z fondu vzájomnej pomoci. Zbierka s podporou fondu trvá 30 dní a maximálna výška príspevku je 1 000 eur.

Anonymná pomoc štátu chráni ľudí pred znevážením

Sociologička Kusá, ktorá sa roky venuje chudobe či sociálne vylúčeným skupinám, kritizuje spôsob, aký zvolil úrad vlády pri rozdeľovaní pomoci.

„Je to návrat do predchádzajúcich storočí, keď ľudia museli odhaľovať svoje chýbajúce nohy, ukazovať zranenia, aby upútali pozornosť a súcit verejnosti. Je to narušenie princípu ľudskej dôstojnosti,“ zhodnotila Kusá. Podľa nej štátny systém chráni dôstojnosť ľudí, aby chudobní nemuseli obnažovať svoje bolesti. „Ale ten spôsob, ktorý vybrali v snahe zapájať verejnosť, vedie k ponižovaniu ľudí,“ mienila sociologička.

Podľa Kusej anonymná pomoc štátu chráni ľudí pred znevážením. Vysvetlila, že ľudia žiadajúci o pomoc môžu prežívať poníženie vo svojom okolí, o ktorom iní nemusia vedieť. Preto považuje za nešťastný spôsob, akým sa pomoc poskytuje.

„Aj systém Ľudia ľudom je len dôkazom medzier v systéme štátnej sociálnej ochrany. Keď sa štát prispôsobí tejto akoby nutne teatrálnej prezentácii bolestí ľudí, tak je to nepochopením toho, ako má ochraňovať dôstojnosť ľudí, ktorí potrebujú pomoc,“ priblížila Kusá.

Sociologička Zuzana Kusá. www.facebook.com

Poskytovanie pomoci tento týždeň kritizovala aj mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS). Jej predsedníčka Irena Bihariová označila fond vzájomnej pomoci za „festival ľudského nešťastia“. „Ak má fond plniť svoj účel, potom musí byť vybavený verejnými zdrojmi a štát musí postaviť poskytovanie príspevkov na jasných, neponižujúcich a objektívnych kritériách,“ argumentovala Biháriová.

Vedúci úradu vlády Július Jakab zhodnotil kritiku PS ako nepochopiteľný útok, ktorý je namierený aj voči neziskovke Ľudia ľudom. Tá sa venuje pomoci dlhé roky. O rozdeľovaní peňazí Jakab povedal, že si nevie predstaviť transparentnejší spôsob.

Prístup, že premiérovi odpadne od chuti, je nebezpečný

Premiér Matovič po tom, ako úrad vlády 12. augusta predstavil mechanizmus poskytovania pomoci, kritizoval šéfa Úradu vlády SR Jakaba, že celý proces trval dlho. „Aj šéfovi úradu vlády som povedal, že vzhľadom na to, že sa to toľko naťahuje, mne to odpadlo od chuti.“

Premiér tvrdil, že v tejto veci rezignoval niekedy v júni. „Keď som videl, že to trvá už viac ako dva mesiace, išiel som svojou starou cestou. Desať rokov ide celá moja poslanecká výplata na charitu a ide takisto aj naďalej,“ poznamenal. Doplnil, že „mentálne“ fond vzájomnej pomoci opustil, ale nebráni koaličným poslancom, aby doň prispievali ďalej.

Sociologičku Kusú zarazili takéto vyjadrenia Matoviča. „Ak máme premiéra, ktorý o dobrú myšlienku časom stratí záujem a nechá ju riešiť trebárs aj nekoncepčne, tak to je nebezpečné,“ mieni Kusá. Podľa nej takýto prístup premiéra môže v budúcnosť Slovensko ohroziť, a nielen chudobných ľudí.

Zriadenie fondu vzájomnej pomoci ohlásil predseda vlády ešte na začiatku apríla. Hovoril, že budú do neho prispievať aj koaliční partneri. Na transparentnom účte fondu bolo k 9. septembru tohto roka 688 798, 83 eura. Najväčšou sumou prispel v apríli veľkopodnikateľ Milan Fiľo, ktorého médiá spájali so stranami HZDS a neskôr Smer-SD.