Vojenská rozviedka na Ukrajine tvrdí, že Irán plánuje dodať Rusku viac ako 200 bojových dronov

Ukrajinská vojenská rozviedka tvrdí, že Irán plánuje Rusku dodať ďalších viac ako 200 bojových dronov. Mali by pritom medzi nimi byť aj stroje Araš-2, o ktorých iránska armáda tvrdí, že sú to útočné drony s jedným z najdlhších doletov na svete. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Posielajú ich rozobraté

„Dodávka viac ako 200 bojových dronov Šáhid-136, Mohádžir-6 a Araš-2 by podľa plánu mala byť odoslaná z Iránu do Ruskej federácie začiatkom novembra,“ uvádza rozviedka.

Vo vyhlásení na komunikačnej platforme Telegram tiež uvádza, že zariadenia by mali doručiť cez Kaspické more do prístavu Astrachán. Drony pritom posielajú rozobraté, a keď sa dostanú na územie Ruska, „prevezmú ich, premaľujú a umiestnia na ne ruské označenia“.

Iránska zásielka

Rozviedka neuviedla, ako sa dostala k informáciám o dodávkach a CNN ich nedokázala nezávislo overiť. Zhoduje sa to však s informáciami, ktoré televízia zverejnila v utorok, podľa ktorých predstavitelia západnej krajiny monitorujúcej iránsky zbraňový program tvrdia, že Teherán sa pripravuje na veľkú zásielku dronov a balistických rakiet do Ruska.

Drony sú rýchlejšie a zložitejšie

Nasadenie dronov Araš má pritom podľa CNN potenciál výrazne ovplyvniť boje na Ukrajine, pretože „dokážu niesť až päťnásobne viac výbušnín ako Šáhidy“. Hovorí sa o nich tiež, že sú omnoho rýchlejšie a je zložitejšie ich zostreliť.

Predstavitelia iránskej armády tvrdia, že majú dolet až dvetisíc kilometrov, no CNN upozorňuje, že iránska armáda zvykne zveličovať schopnosti svojich zbraňových systémov.