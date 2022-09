Ukrajinci prekvapili rýchlym postupom. V Charkovskej oblasti oslobodili ďalšie územia a Rusom pripravujú „kotol“

Ukrajinská armáda počas protiofenzívy v Charkovskej oblasti oslobodila spod ruskej okupácie už 2500 kilometrov štvorcových územia. V najnovšej aktualizácii o tom referuje americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Ukrajinské sily podľa inštitútu „pravdepodobne čistia vrecká dezorganizovaných ruských vojakov, ktorých prekvapil rýchly ukrajinský postup na Kupiansk, Izium a rieku Oskil“. ISW to zdôvodňuje tým, že počas ostatných 48 hodín sa objavilo viacero záberov zajatých ruských vojakov.

Ak sa Ukrajine podarí prerušiť ruské trasy severne a južne od Iziumu, pozície okupantov v oblasti by sa podľa ISW mohli zrútiť. Ak budú Ukrajinci úspešní, budú mať príležitosť vytvoriť tzv. kotol, čo vo vojenskej terminológii znamená, že takýto útok by „znehybnil“ nepriateľa a Ukrajinci by vykonali dvojité obkľúčenie ruských síl.