Ukrajinci začali útočiť na okupovaný Krym, explózie zrejme zasiahli vojenské letisko a sklady ruských síl (video)

Ukrajinské ozbrojené sily v utorok pravdepodobne začali útočiť na ruské pozície na okupovanom polostrove Krym. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na poludnie sa na vojenskom letisku v Novofedorivke ozvali výbuchy.

Miestni obyvatelia pre spomenutý zdroj uviedli, že „explózie stále pokračujú a pravdepodobne zasiahli sklady“ ruských síl. Lietadlá, ktoré útočia na južnú Ukrajinu raketami, zvyčajne štartujú z tohto letiska.

💢In the temporarily occupied #Crimea in Novofedorivka, the military airfield of the occupiers is on fire.

Locals report hearing about 15 explosions within last 30 mins.

Military planes and helicopters were based on this airfield.

Crimea is #Ukraine 🇺🇦 and it will be free! pic.twitter.com/WmchiNZCSY

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 9, 2022