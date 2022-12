Ukrajinská armáda poškodila kľúčový most pri meste Melitopoľ, ktoré okupujú Rusi (video)

Ukrajinské sily údajne poškodili kľúčový most pri meste Melitopoľ na juhu krajiny. Most cez rieku Moločna sa nachádza medzi Melitopoľom a dedinou Kosťantynivka východne od mesta na hlavnej ceste M14 a zasiahli ho v noci na utorok. Informuje o tom web The Guardian.

Úder na most prišiel len dva dni po tom, ako ukrajinská armáda zasiahla ruské kasárne v meste Melitopoľ raketami HIMARS, ktoré spôsobili výrazné škody a obete.

In the suburbs of the occupied #Melitopol in the Zaporizhzhia region of #Ukraine, a bridge was blown up, along which #Russian military equipment was transported from the east, traffic on the bridge was suspended. This was reported by the mayor of the city Ivan Fedorov. pic.twitter.com/GcM72IHJoV

— NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2022