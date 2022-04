Ukrajinská armáda si vydobyla naspäť mesto Buča, tvrdí starosta

Ukrajinskí vojaci dobyli späť mesto Buča nachádzajúce sa severozápadne od Kyjeva. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na starostu Buče Anatolija Fedoruka.

„Naše mesto bolo oslobodené našimi ukrajinskými ozbrojenými silami od ruských ´orkov´ a okupantov. Tento deň predstavuje deň radosti a víťazstva našich ozbrojených síl. A takéto víťazstvá očakávame na celej Ukrajine,“ uviedol Fedoruk vo videu pred radnicou v Buči, ktoré zverejnili v piatok.

Bucha was officially released from the Russians. This was announced by Mayor Anatoly Fedoruk. (Segodnya) #Ukraine️ #UkraineWar #StopWar pic.twitter.com/nbHEphABO0

— Abelardo Vázquez (@Abelard0Vazquez) April 1, 2022