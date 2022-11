Ukrajinská armáda vstúpila do Chersonu, vítali ju obyvatelia a mávali vlajkami (foto+video)

Ukrajinská armáda v piatok vstúpila na západný okraj mesta Cherson. Vyplýva to zo záberov na sociálnych sieťach, ktoré geolokalizovala televízna stanica CNN.

Ukrajinské jednotky na nich možno vidieť obklopené obyvateľmi mestskej časti Šumenskyj. Na iných záberoch geolokalizovaných CNN vidieť, ako centrálne námestie v Chersone zaplavili obyvatelia mávajúci ukrajinskými vlajkami.

Ukrajinská armáda ešte vo štvrtok oznámila, že oslobodila rozsiahle územia Chersonskej oblasti. Kyjev však upozornil, že ustupujúci ruskí vojaci by mohli metropolu oblasti pri svojom odchode zmeniť na „mesto smrti“.

Ukrajinská armáda tiež oznámila, že ruské sily pri ústupe zo západného brehu rieky Dnipro v Chersonskej oblasti podmínovávajú cesty a ničia kritickú infraštruktúru. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

„Ruskí okupanti pokračujú v rabovaní sídel, z ktorých sa sťahujú. Nepriateľ sa tiež snaží ničiť elektrické vedenie, ďalšie dopravné zariadenia a zariadenia kritickej infraštruktúry v Chersonskej oblasti,“ vyjadril sa v piatok hovorca generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Štupun.

Ruskí vojaci okupujúci Chersonskú oblasť podľa neho „nastražili míny na cestách a prvkoch infraštruktúry“ v obciach Tjahynka a Kozacke. Dodal tiež, že bolo zdokumentované bombardovanie civilistov. V obci Zelenivka, na okraji mesta Cherson, zas Rusi podľa jeho slov „obyvateľom úplne znemožnili pohyb po sídle a dokončujú systém obranných bariér“.

Gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitalij Kim tiež v piatok varoval obyvateľov, aby sa na oslobodené územia nevracali príliš rýchlo. „V oslobodených územiach a sídlach je množstvo mín,“ napísal Kim na komunikačnej platforme Telegram a vyzval ľudí, aby tam bezdôvodne nešli, pretože sú tam už obete.

The liberation of Kherson is at full swing and in various cases it’s going to be citizens themselves who will declare the cities liberated, as in this video which has been recorded in Stanislav at the Black Sea coast. #Ukraine #Kherson pic.twitter.com/WenJEwO2vm

— (((Tendar))) (@Tendar) November 10, 2022