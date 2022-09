Ukrajinskí vojaci dosiahli ďalší úspech, oslobodili mesto Vovčansk na ruskej hranici (video)

Ukrajinská armáda oslobodila mesto Vovčansk v Charkovskej oblasti ležiace pri hraniciach s Ruskom. Na Facebooku o tom informovala štátna pohraničná stráž, ktorá pripojila i video dokazujúce oslobodenie Vovčanska spod okupácie.

„Vovčansk je späť doma,“ znel titulok videa, v ktorom ukrajinskí vojaci pália a odstraňujú ruské vlajky a nápisy z budov v meste. Vovčansk bol obsadený hneď v prvý deň ruskej invázie na Ukrajinu. Predpokladá sa, že ruské jednotky odtiaľ utiekli v nedeľu 11. septembra.

⚡️Soldiers of the #ArmedForces entered the city of #Vovchansk in the Kharkiv region, now the Ukrainian flag flies over it.

And the right place was found for the russian rag.#UkraineWillWin pic.twitter.com/PaI9ACNP2T

— Visit Ukraine (@VisitUkraine__) September 13, 2022