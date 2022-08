Ukrajinskí vyšetrovatelia vypátrali ruského vojaka, ktorý od chrbta zastrelil dvoch civilistov v obci Mrija

Ukrajinskí vyšetrovatelia vypátrali pri Kyjive Rusa, ktorý v marci od chrbta zastrelil dvoch neozbrojených civilistov, aby vylúpil firmu. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na tlačový odbor ukrajinskej generálnej prokuratúry.

Podľa vyšetrovateľov prišlo do podniku v obci Mrija v okrese Buča neďaleko ukrajinskej metropoly päť ruských vojakov v bielej dodávke s označením „V“ a nápisom naznačujúcim príslušnosť k ruským jednotkám zvláštneho určenia.

Majiteľ a strážca objektu, ktorí boli neozbrojení, pristúpili k okupantom. Rusi boli presvedčení, že títo ľudia pre nich nepredstavujú hrozbu a umožnili im odísť.

Keď sa však majiteľ so strážnikom vzdialili o niekoľko metrov, okupanti spustili paľbu do chrbtov civilistov. Tí zomreli na mieste, pričom utrpeli najmenej 12 strelných zranení. Potom Rusi podnik vykradli, korisť naložili do auta a odišli.

Zločin podľa vyšetrovania spáchal Nikolaj Sergejevič Sokovikov, narodený v roku 1995, ktorý je rodákom z Omska na Sibíri.