Ultrafialové žiarenie nie je iba škodlivé, biofyzik Martin Kopáni objasní aj jeho pozitíva

Ultrafialové žiarenie, ktoré v súčasnosti pomáha pri „čistení“ vzduchu od prítomnosti koronavírusu, priblíži na júnovej vedeckej kaviarni biofyzik Martin Kopáni z Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Informovala o tom Zuzana Hajdu z odboru propagácie vedy a techniky Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Záznam bude dostupný aj na YouTube

Prednášku plánuje centrum vysielať 24. júna o 17:00. Záznam bude neskôr dostupný aj v profile CVTI SR na službe YouTube. Do vysielania sa môžu zapojiť aj diváci so svojimi otázkami, a to počas prednášky cez aplikáciu Slido alebo ich pošlú mailom do 23. júna.

Hajdu uviedla, že v súvislosti s vírusmi z celého elektromagnetického spektra sa používa ultrafialové žiarenie, s ktorým sa stretávame každý deň. „Ako každé iné žiarenie, aj UV žiarenie má mnohé pozitívne účinky, ktoré vieme využiť v medicíne, hygiene a výskume. Avšak má aj negatívne účinky, na ktoré mnohokrát zabúdame,“ podotkla.

Ozrejmia kompletnú problematiku

Kopáni, ktorý prednáša lekársku fyziku a biofyziku, na prednáške ozrejmí problematiku ultrafialového žiarenia. V rámci svojho výskumu sa totiž venuje detekcii chemických prvkov v bunkách a tkanivách organizmov. Zároveň zisťuje optické a štruktúrne vlastnosti týchto prvkov a ich zlúčenín.

Vedecká kaviareň s názvom Veda v Centre je pravidelne naplánovaná na posledný štvrtok v mesiaci o 17:00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.