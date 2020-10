Umreli sme na diagnózu nepremenené šance, tvrdia Íri po prehre so Slovenskom v baráži o Euro

Zničený sen, hlboký žiaľ či penaltová agónia v Bratislave. Írske médiá trúchlia nad jedinečnou šancou, ktorú zverenci Stephena Kennyho zahodili v boji o postup na majstrovstvá Európy. Íri prehrali na ľudoprázdnom Tehelnom poli 2:4 na strely zo značky pokutového kopu, v riadnom hracom čase ani predĺžení gól nepadol.

Futbalové leto v Dubline bez Írov

„Umreli sme na diagnózu nepremenené šance. Mali sme ich niekoľko veľmi dobrých počas zápasu aj v 30-minútovom predĺžení. Nakoniec boli domáci výhercom penaltovej lotérie,“ napísal portál The Irish News.

„Najväčšia škoda spočíva v tom, že v Dubline sa budúci rok budú hrať majstrovstvá Európy a my nebudeme pri tom. Futbalové leto v Dubline a žiadni Íri na trávniku,“ zamyslel sa rovnaký zdroj.

„Táto noc nám mala pomôcť zabudnúť na pandémiu koronavírusu. Lenže na konci sa tešili Slováci, hoci ich kľúčový stredopoliar Lobotka musel zostať v karanténe v Neapole a najlepší obranca Škriniar mal zasa v predvečer zápasu pozitívny test. To všetko nám hralo do kariet, aj tak sme nevytiahli eso z rukáva. Je to také kruté, že sa to ani nedá opísať,“ skonštatoval Irish Examiner.

Kenny nezvládol prvý veľký krok

Nový tréner Stephen Kenny mal do írskej reprezentácie priniesť nový pozitívny smer, ale hneď prvý veľký krok nezvládol. Po góloch volali najmä šance Conora Hourihana z druhého polčasu či Alana Browna z predĺženia. V prvom prípade Slovákov zachránil na bránkovej čiare Juraj Kucka, v druhom zasa ľavá žrď Rodákovej bránky.

„Ukázali sme počas celého zápasu obrovské odhodlanie, myslím si, že sme mali čistejšie šance. Bolo to ale veľmi tesné, podľa mňa sme v II. polčase a v predĺžení hrali veľmi dobre. Zopakujem, že som veľmi sklamaný. Prehrať v rozstrele je veľmi kruté, ale musíme to akceptovať,“ uviedol írsky tréner Stephen Kenny, cituje ho portál futbalsfz.sk.