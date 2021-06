UNICEF otvára svet humanitárnej pomoci slovenským študentom

Tento víkend získalo 31 slovenských študentov certifikáty o absolvovaní vzdelávacieho programu Junior Ambasádor UNICEF 2020/2021. Slovenská nadácia pre UNICEF tak pred nimi otvorila svet humanitárnej pomoci. Študenti sa do práce nadácie zapájali prostredníctvom tímov Kampanieri, Influenceri, Vzdelávači. Pomáhali pri príprave kampaní, príručiek, vzdelávaní na školách.

Dozvedeli sa tiež ako sa poskytuje pomoc v jednotlivých sektoroch (vzdelávanie, zdravotníctvo, voda sanitácia, hygiena), ako sa poskytuje pomoc v rámci jednotlivých povolaní (inžinieri, manažéri, herci, športovci, účtovníci), ako funguje koordinácia OSN počas humanitárnej krízy a ďalších globálnych témach.

„Vzdelávať mladých ľudí na Slovensku v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci považujem za veľmi dôležité. Šíriť misiu pomoci a spolupatričnosti, poukazovať na problémy detí v núdzi ďaleko za našimi hranicami, ale aj nachádzať riešenia. V prvom rade pomáhame deťom, ktoré trpia vo vojnových konfliktoch a ďalších humanitárnych krízach, ale veľmi dôležité je pracovať s mladou generáciou, ktorá bude pokračovať v pomoci po nás.“ – Mária Sliacka, výkonná riaditeľka UNICEF na Slovensku, ktorá na humanitárnych misiách v rôznych častiach sveta strávila 10 rokov.

„Tento rok osobným kontaktom neprial, a tak sa naše pravidelné stretnutia uskutočňovali on-line.“

Program Junior Ambasádorov UNICEF očami jeho účastníčky Sofie

„Atmosféra počas celého programu bola veľmi priateľská, no zároveň profesionálna. Napriek tomu, že boli všetky hodiny on-line, prostredníctvom videí z rôznych kútov sveta a z miest, kde UNICEF pôsobí, som mala pocit, ako keby som tam bola. Zistila som, že to, čo my považujeme za samozrejmé je v mnohých krajinách veľmi vzácne. Aj maličkosti si treba veľmi vážiť. Mala som šancu spoznať zákulisie pripravovaných kampaní, aj to ako sa pripravuje propagácia tém pomoci, aby sa dostali medzi ľudí. Dnes, po absolvovaní všetkých stretnutí môžem povedať, že som veľmi vďačná, že som sa k tomuto Klubu pripojila. O dobrovoľníctvo sa zaujímam viac ako kedykoľvek predtým. Po absolvovaní vzdelávacej časti sme sa rozdelili do troch tímov: Kampanieri, Influenceri a Vzdelávači. Ja osobne som si vybrala tím Kampanierov. Rozoberáme pripravované kampane Slovenskej nadácie pre UNICEF a pomáhame k nim pripravovať podklady. Klub Junior Ambasádorov UNICEF odporúčam každému. Tento program vám toho dá veľmi veľa. A ukáže vám svet inými očami.“

Odovzdávanie certifikátov o absolvovaní vzdelávania, 26. júna 2021 v Bratislave

A malá oslava na záver

