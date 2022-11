Únii sa nedarí zmierniť napätú situáciu medzi Srbskom a Kosovom

Osemhodinové pondelňajšie rokovania šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella s lídrami Srbska a Kosova nepriniesli žiadny výsledok. Borrell po stretnutí v Bruseli poznamenal, že ani jedna strana neprispela k vyriešeniu sporu o poznávacie značky vozidiel.

Rastúce napätie

V čase rastúceho napätia medzi balkánskymi susedmi pozval Borrell srbského prezidenta Aleksandara Vučiča a kosovského premiéra Albina Kurtiho do Bruselu na mimoriadne rokovania. Po stretnutí povedal, že obaja lídri sú zodpovední za „naliehavú deeskaláciu“, ale preukázali „nekonštruktívne správanie“ a nedostatok rešpektu voči svojim medzinárodným právnym záväzkom. „A to platí najmä pre Kosovo,“ povedal. „Vysiela to veľmi negatívny politický signál.“ „Bohužiaľ, dnes sa nedohodli na riešení,“ povedal Borrell.

EÚ minulý týždeň varovala Srbsko a Kosovo, že sú na pokraji priepasti a musia svoj spor vyriešiť, inak budú čeliť vyhliadke na návrat k svojej krvavej minulosti. Dlho tlejúce napätie medzi Srbskom a jeho bývalou provinciou sa v ostatných týždňoch zvýšilo v dôsledku rozhodnutia kosovskej vlády zakázať srbské poznávacie značky. Z tohto dôvodu v regióne Mitrovica na severe Kosova 5. novembra rezignovalo 10 srbských zákonodarcov, 10 prokurátorov a 576 policajtov.

Sporné ŠPZ

Borrell povedal, že predložil návrh, ktorý prijal iba Vučič a zaviazal sa, že sa bude naďalej usilovne snažiť nájsť riešenie. „Teraz očakávam, že Kosovo okamžite pozastaví ďalšie etapy súvisiace s opätovnou registráciou vozidiel na severe Kosova,“ povedal Borrell a dodal, že požiadal Srbsko, aby pozastavilo vydávanie nových poznávacích značiek so skratkami kosovských miest.

Ešte v júni Kosovo prijalo zákon, ktorý vyžaduje od vozidiel so srbskými poznávacími značkami vymeniť ich za kosovské. Po tlaku USA a EÚ a napätí na severe však súhlasilo s odkladom účinnosti do 1. novembra. Kosovské úrady uviedli, že presadzovanie zákona bude postupné. Počas prvých troch novembrových týždňov vodičov, ktorí nedodržali pravidlá, najprv len upozornili. Potom však už dostanú pokutu a od konca januára budú môcť do 21. apríla jazdiť len vozidlá s novými dočasnými značkami. Po 21. apríli 2023 už nebudú povolené staré poznávacie značky a vodiči budú riskovať skonfiškovanie ich vozidiel. Uvedená legislatíva sa týka približne 6 300 etnických Srbov vlastniacich autá.