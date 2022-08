Unilabs podpísal dohodu s Qure.ai o vyhodnocovaní a triedení röntgenových snímok hrudníka

Unilabs, popredný poskytovateľ diagnostických služieb, oznámil uzavretie partnerstva so spoločnosťou Qure.ai, lídrom na trhu riešení medicínskej umelej inteligencie. Vďaka tejto spolupráci nasadí Unilabs nástroje umelej inteligencie od Qure na pomoc pri klasifikácii röntgenových snímok pri normálnych i mimoriadnych vyšetreniach. Riešenie bude spočiatku nasadené a vyskúšané v rámci služby Unilabs TMC Elective v Spojenom kráľovstve, s cieľom zvýšiť kapacitu a optimalizovať rádiologický pracovný proces.

„Pre Centrum excelentnosti AI Unilabs je to ďalší dôležitý míľnik. Zároveň ide o dôkaz našej snahy naďalej nasadzovať AI riešenia a zabezpečiť naše rádiologické podnikanie do budúcnosti,“ hovorí Dr. Christian Rebhan, Chief Medical and Operations Officer v spoločnosti Unilabs. „Röntgenové vyšetrenie hrudníka s podporou AI od spoločnosti Qure.ai nám pomôže pri triedení prichádzajúcich prípadov a skráti čas na čítanie bežných röntgenových snímok o 25 až 50 %.“

Riešenie qXR pre röntgenové snímky hrudníka od Qure.ai, ktoré má CE certifikát, pomôže identifikovať prípady pri ktorých nie sú žiadne klinicky relevantné nálezy a umožní ich tak rádiológom odhaliť ešte skôr, ako sa vôbec začnú prípadom zaoberať. V približne 50 % prípadov sú röntgenové snímky hrudníka bez nálezu a treba ich rýchlo vybaviť, aby sa rádiológom uvoľnila kapacita a mohli sa sústrediť na vyšetrenia s relevantnými nálezmi.

Prashant Warier, CEO a zakladateľ Qure.ai o partnerstve povedal: „Ako jeden z prvých používateľov AI nástrojov v urgentnej rádiológii si spoločnosť Unilabs TMC vytvorila jasnú dominanciu v tomto segmente. Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s globálnym lídrom, ktorý sa snaží priniesť to najlepšie zo zdravotníckych technológií. Považujeme EÚ za jeden z kľúčových trhov spoločnosti a v partnerstve so spoločnosťou Unilabs vidíme obrovský potenciál na dosiahnutie nových výšok v oblasti umelej inteligencie pre telerádiológiu v celom regióne. Toto partnerstvo posilní našu prítomnosť v Spojenom kráľovstve a bude znamenať našu expanziu do ďalších európskych regiónov.“

Softvér Qure.ai dokáže na röntgenových snímkach hrudníka za menej ako minútu odhaliť viaceré pľúcne abnormality. Dokáže presne posúdiť rádiologické nálezy, ktoré naznačujú celý rad pľúcnych ochorení, vrátane zápalu pľúc, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, tuberkulózy či zlyhania srdca a ďalších.