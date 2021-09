Union daruje zdravotným sestrám počítače

Viac ako sto počítačov, vrátane myšiek a klávesníc, pošle zdravotná poisťovňa Union agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Všetky boli používané len krátko, pretože po príchode pandémie museli prejsť zamestnanci na homeoffice, kde už potrebovali notebooky a počítače sa ďalej nevyužívali. Sú ešte v záruke.

Zdravotné sestry agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti zareagovali na pandemickú situáciu spôsobenú SARS-CoV-2 mimoriadne zodpovedne a odvážne. Neopustili svojich pacientov, ale naopak, do svojej starostlivosti prijali mnohých ďalších, ktorí boli z nemocníc (kvôli narastajúcej reprofilizácii covid lôžok) prepúšťaní skôr a v komplikovanom zdravotnom stave. „V Union zdravotnej poisťovni sme za to úprimne vďační a tak, nie len, že zvyšujeme úhrady, ale ako prejav našej vďačnosti by sme chceli podporiť technické zázemie agentúr darovaním počítačov,“ vysvetľuje Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia ZP Union.

