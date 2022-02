Univerzita Zážitkov má najkrajší campus na Slovensku!

Na učenie ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať, však? Doba sa zmenila a dnes si už vysokú školu nevyberáme iba podľa študijných programov, záleží nám aj na tom, čo nám škola skutočne prinesie do života. Očakávame unikátne zázemie, unikátnu zábavu a unikátne štúdium. To je UNIZA!

Čo potrebujeme, aby sa nám dobre študovalo? Super profesorov, kamarátov a priestor, v ktorom môžeme nielen študovať, ale aj tráviť voľný čas. Pretože to, čo nás počas piatich rokov na vysokej škole skutočne poznačí, je náš spoločenský život a jeho kvalita. Nikto predsa nikdy nepovedal: ,,Pamätáš, Fero, ako sme mali tú hodinu deskriptívnej geometrie?” Ľudia si pamätajú zážitky.

Foto: UNIZA

UNIZA je na Slovensku už takmer 70 rokov. O 8000 študentov, ich výučbu, komfort a bezpečnosť sa stará 1500 zamestnancov na siedmych fakultách. A pre všetkých týchto skvelých ľudí vytvorila UNIZA najkrajší campus na Slovensku s top službami v oblasti vzdelávania, podnikania, športu aj stravovania.

Na UNIZA nájdete v cantine každý deň výber z 8 rôznych jedál, kde uspokoja mäsožravcov, ale aj vegetariánov, krásny areál ponúka množstvo možností, ako tráviť voľný čas – od akéhokoľvek druhu športu , po moderné študovne či otvorené priestory na stretávanie sa, učenie alebo tvorbu. Inovačné centrum pre šikovných startupistov či technológov, ateliér multimediálnej tvorby v atómovom kryte či turnaje v e-sporte sú iba zlomok toho, čo môžete na UNIZA zažiť.

Foto: UNIZA

A je to skutočne tak. Univerzita Zážitkov je miestom pre budúcich podnikateľov, manažérov, zanietených vedcov, ktorí chcú zo sveta urobiť lepšie miesto… alebo aspoň stráviť päť najlepších rokov v partii šikovných futuristov, ktorí vytvárajú svet okolo nás.

UNIZA už roky posiela do sveta pilotov, inžinierov, technológov, programátorov, vrcholových športovcov, startupistov či manažérov, vďaka ktorým je náš život oveľa jednoduchší, krajší a bezpečnejší. Predstav si, že by na svete neboli lietadlá, mosty, prístroje na EKG alebo železničné trate. Tak by vyzeral svet bez UNIZA.

Foto: UNIZA

Vybrať si správnu vysokú školu býva náročným rozhodnutím. Existuje iba jedna zaručená rada, ktorá ti s tým môže pomôcť:,,Nevyberajte si štúdium podľa toho, čo chcete v živote robiť, ale podľa toho, kým sa chcete stať. Verím, že to nájdete práve na Žilinskej univerzite,” odporúča rektor Jandačka.

Buď na tepe budúcnosti, zaži UNIZA: www.zazi.uniza.sk

E-prihláška

Pridaj sa k nám a študuj výzvy.

