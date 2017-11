UPC rozširuje programovú ponuku o nové HD stanice

BRATISLAVA 6. novembra 2017 (WBN/PR) – Ponuku programov rozšíria okrem iného stanice Film+ HD, Travel Channel HD či Euronews HD.

Zákazníci spoločnosti UPC, najväčšieho káblového operátora na Slovensku, sa môžu tešiť na nové programy v ponuke digitálnej televízie. Od utorka 7. novembra bude programová ponuka rozšírená hneď o niekoľko nových staníc v HD kvalite. Ide o filmovú stanicu Film+ HD, cestovateľský Travel Channel HD, spravodajský Euronews HD, a tiež kanál pre dospelých Hustler HD. Zaradenie týchto staníc nadväzuje na septembrové rozšírenie, keď do programovej ponuky pribudli stanice Cartoon Network HD a War TV. Ponuka digitálnej televízie UPC po tomto rozšírení obsahuje viac než 170 staníc, z ktorých je až 53 v HD kvalite.

„Spoločnosť UPC uviedla začiatkom septembra novú ponuku Happy Home®, ktorá predstavuje nekonečnú zábavu pre všetkých členov domácnosti na všetkých pripojených zariadeniach. Aj týmto rozšírením programovej ponuky pokračujeme v napĺňaní tohto prísľubu v snahe poskytovať žánrovo rozmanitú a bohatú programovú ponuku, s prihliadnutím na požiadavky a očakávania zákazníkov. V záujme poskytnúť maximálny zážitok z televíznej zábavy, všetky novo pridané stanice sú v HD rozlíšení, aby si diváci ich vysielanie mohli vychutnať v najvyššej kvalite,“ uviedol Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike.

Nové stanice v ponuke digitálnej televízie UPC

Stanicu Film+ HD diváci nájdu v ponuke balíčkov Komfort, Komplet a Relax, kým stanica Travel Channel HD sa stáva súčasťou balíčkov Komfort, Komplet a Darwin. Stanica Euronews HD nahradí jej SD verziu, ktorej vysielanie v našom regióne bolo ukončené, a diváci ju nájdu vo všetkých balíčkoch začnúc základným balíčkom Klasik. Stanica pre dospelých Hustler TV rozšíri ponuku balíčka Adult a bude tiež súčasťou balíčka Komplet. Z televíznej ponuky od rovnakého termínu zároveň vypadnú SD verzie programov Cinemax, ktoré budú naďalej v ponuke v HD kvalite.

O digitálnej televízii od UPC

Digitálna káblová televízia od UPC ponúka viac ako 170 programov všetkých žánrov, vrátane 53 staníc v HD kvalite. Okrem bohatej programovej ponuky a vysokej kvality obrazu a zvuku, diváci vysoko hodnotia najmä celý rad funkcií, ktoré zvyšujú užívateľský komfort a ponúkajú úplne nový zážitok zo sledovania televízie (napr. sedemdňový TV Archív s viac ako 40 najsledovanejšími stanicami, videotéka MyPrime s viac ako 2500 titulmi atď.). Výhody a prednosti digitálnej televízie od UPC umocňuje aj mobilná televízia, ktorá ponúka ďalšiu TV obrazovku nielen do domácnosti. Zákazníci UPC s ňou môžu sledovať 110 TV staníc, z toho takmer 50 v HD kvalite, prostredníctvom internetového pripojenia kdekoľvek a odkiaľkoľvek na Slovensku, a to až na 3 zariadeniach súčasne (mobil, tablet, počítač). Mobilná TV od UPC podporuje aj Chromecast a Airplay, vďaka čomu je možné ju sledovať aj v Apple TV, Smart TV, či TV prijímačoch so zariadením Chromecast, ktoré umožňuje obsah vysielaný na mobile sledovať aj na televízore.

O UPC

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Českej republike a Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, širokopásmové internetové pripojenie, a telefónne služby. Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike navštívte stránky www.upc.sk a www.upc.cz. Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa káblových služieb, pôsobiaceho vo viac ako 30 krajinách v Európe, Latinskej Amerike a Karibiku.