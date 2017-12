UPC zaraďuje detskú TV stanicu RiK

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 4. decembra 2017 (WBN/PR) – Zákazníci spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, najväčšieho káblového operátora na Slovensku, sa môžu tešiť na nové programy v ponuke digitálnej televízie. Od utorka 5. decembra sa programová ponuka rozšíri o detskú TV stanicu RiK, ktorá vysiela v slovenskom jazyku, a o lyfestylovú stanicu WAU HD, ktorá je určená najmä ženám. Kompletná ponuka digitálnej televízie od UPC po tomto obohatení dosiahne viac než 170 staníc, z ktorých je až 54 v HD kvalite.

„Spoločnosť UPC zaradením nových programov pokračuje v neustálom skvalitňovaní a rozširovaní programovej ponuky, v snahe vychádzať v ústrety požiadavkám a preferenciám svojich zákazníkov. Zaradením stanice RiK sme zaokrúhlili počet detských programov až na 10, a pridaním stanice WAU HD sme súčasne rozšírili ponuku staníc vo vysokom rozlíšení až na 54. Samozrejme, obdive stanice si naši zákazníci budú môcť pozrieť nielen na TV obrazovkách, ale aj na všetkých pripojených zariadeniach. Aj týmto napĺňame našu ponuku Happy Home®, ktorá poskytuje zábavu pre všetkých členov domácnosti na všetkých pripojených zariadeniach,“ uviedol Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike.

RiK je detskou televíznou stanicou, ktorá vysiela v slovenčine, a je určená predovšetkým malým divákom od 4 do 12 rokov. Program televízie RiK ponúka európsku produkciu a vlastnú tvorbu, okrem iného veselé príbehy kohútika Kikiriki, šou Kúzlovanie, obľúbenú reláciu Zabi nudu, ale aj nestarnúcu dvojicu Pat a Mat. RiK sa stáva ďalšou stanicou určenou pre detských divákov, ktorí si v ponuke UPC nájdu spolu už 10 staníc. Okrem RiK sú to stanice TuTy, duck TV, Disney Channel, Jim Jam, Megamax, Minimax, Nickelodeon, Nick Jr. a Cartoon Network HD. Stanica WAU HD je určená najmä ženskému publiku, a ponúka relácie o lifestyle, bývaní, móde, záhrade, ale aj celý rad seriálov rôznych žánrov. Obidve stanice sa stávajú súčasťou všetkých televíznych balíčkov, začnúc základným balíčkom Klasik, a zákazníci spoločnosti UPC ich nájdu tiež v ponuke mobilnej televízie Horizon Go.

Inovatívne funkcie UPC televízie prinášajú skutočný divácky zážitok

Skvelá televízna zábava od UPC je teraz ešte výhodnejšia – záujemcovia si ju môžu užívať už od 9,90 Eur mesačne. Ku každému balíčku digitálnej televízie zákazník získava zároveň inovatívne funkcie, ktoré vytvárajú zo sledovania televízie skutočný zážitok. Pre sledovanie televízie v najvyššej HD kvalite každý zákazník získa Horizon HD Mediabox, pričom unikátny divácky zážitok posilní aj 7-dňový TV Archív či prístup k mobilnej televízii Horizon Go, s ktorou môže svoje obľúbené stanice prostredníctvom internetového pripojenia sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek na Slovensku. Každý zákazník, ktorý si objedná balíček Komfort a vyššie balíčky, získa taktiež možnosť vybrať si spomedzi viac ako 2000 filmových a seriálových titulov vo videotéke MyPrime.

