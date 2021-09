Urážanie policajtov by nemalo byť priestupkom proti verejnému poriadku, tvrdí aliancia Fair-play

Aliancia Fair–playnevidí dôvod špeciálne pristupovať k ochrane verejných činiteľov v oblasti, ktorá sa týka slobody prejavu. Uvádza to v zásadnej pripomienke k novele zákona o Policajnom zbore z dielne rezortu vnútra. Tá totiž mení aj zákon o priestupkoch, keď ako priestupok proti verejnému poriadku klasifikuje urážanie verejného činiteľa pre výkon jeho právomocí.

„Naopak, pri súdnych sporoch o ochranu dobrého mena, čo vnímame ako analógiu, sa uplatňuje zásada, že verejný činiteľ je povinný strpieť vyššiu mieru kritiky, a to aj viac expresívne vyjadrenia ako je bežné,“ uvádza mimovládna organizácia, pričom poukazuje na mnohé rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v tomto duchu.

Nesúhlasí s tým ani prokuratúra

Zásadnú pripomienku v tejto oblasti vzniesla aj Generálna prokuratúra SR. Cituje pritom rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého „nie je možné postihnúť deliktuálne spôsobilú fyzickú osobu za to, že slovne atakuje verejného činiteľa, a to mimo ústneho pojednávania či iného procesného konania umožňujúceho uloženie poriadkového opatrenia. Verejní činitelia z titulu svojej funkcie sú nevyhnutne vystavení oprávnenej či neoprávnenej kritike alebo invektívam. Preto možno akceptovať názor, že intenzita zásahu do osobnostných práv verejného činiteľa by mala byť v jeho prípade vyššia, ako je to u iných fyzických osôb“.

Verbálna agresivita sa zvyšuje

Podľa ministerstva vnútra sa v súčasnosti verbálne útoky na verejných činiteľov prejednávajú okresnými úradmi ako priestupky voči občianskemu spolunažívaniu a rovnako ich prejednávajú aj obecné polície v blokovom konaní.

„Nejde však o urážky pri občianskom spolunažívaní, urážky voči verejným činiteľom pre výkon ich právomocí patria do kategórie priestupkov proti verejnému poriadku. Vyššej spoločenskej nebezpečnosti zodpovedá aj horná hranica sankcie za priestupok,“ uvádza rezort. Dopĺňa, že návrh reaguje na zvyšovanie úrovne verbálnej agresivity voči príslušníkom Policajného zboru a iným verejným činiteľom.

Za priestupky proti verejnému poriadku je v súčasnosti možné uložiť pokutu v rozsahu 100 až 500 eur. V prípade priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu je to od 33 do 331 eur.