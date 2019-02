URIAH HEEP vydávajú nový album a hlásia návrat do Košíc po dvanástich rokoch!

KOŠICE 14. februára 2019 (WBN/PR) – Koncertná stávka na istota známa ako URIAH HEEP sa po dvanástich rokoch vráti s novým programom do Košíc. V minulom roku sa rozhodli vo svojej premiére úspešne vyskúšať crowd-sourcing. Výsledkom je nový album „Living the Dream“, ktorý bol vydaný značkou Frontiers 14. septembra. URIAH HEEP vystúpia v košickom Spoločenskom pavilóne 17. februára 2019!

Odchod Trevora Boldera po ťažkej chorobe, Bernieho víťazstvo nad ňou – to boli len nedávno hrozby zániku britského dinosaura URIAH HEEP. Nenechali sa zlomiť a v aj prostredníctvom ostatných albumov ako „Wake the Sleeper“ či „Outsider“ alebo skvelý koncertný záznam z Londýna “ Live at Koko“ sú presvedčivým dôkazom, že majú stále čo povedať a hrajú v excelentnej forme.

„Uriáši“ u nás doslova zľudoveli predovšetkým vďaka nesmrteľnej „Lady in Black“ napriek zatiahnutej železnej opone. Prvopočiatky britských Uriah Heep siahajú do Birminghamu, kde boli založení ešte v roku 1969. Niekedy sa o nich žartom hovorilo ako o „The Beach Boys hard rocku“, to pre ich melodické pesničky a viachlasé sprievodné vokály. Ich hudba je ale hlavne zhrnutím rôznorodých štýlov ako sú: progressive rock, hard rock, jazz a príležitostne aj country. Skupina podnes veľmi aktívne koncertuje po celom svete, no najväčšiu fanúšikovskú základňu okrem domoviny majú najmä na Starom kontinente. Doposiaľ predali viac ako 40 mil albumov, ročne odohrajú viac ako 125 koncertov pre 500 000+ fanúšikov.

Na koncerte v Košiciach predstavia nový album „Living the Dream“ a samozrejme aj prierez doterajšou bohatou kariérou.

O novom albume „Living the Dream“

„Easy Living“

„One Minute“

Skupina Uriah Heep vystúpi v zostave:

Mick Box – gitara, spev

Bernie Shaw – spev

Phil Lanzon – klávesy, spev

Russell Gilbrook – bicie, spev

Davey Rimmer – basa