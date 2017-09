US Open: Sobotňajšie výsledky 3. kola dvojhry žien (aktualizované)

aktualizované 2. septembra 20:52

NEW YORK 2. septembra (WebNoviny.sk) – Výsledky sobotňajšieho stretnutia 3. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku.

US OPEN – DVOJHRA ŽIEN – 3. KOLO

Karolína Plíšková (ČR-1) – Šuaj Čang (Čína-27) 3:6, 7:5, 6:4

Kaia Kanepiová (Est.) – Naomi Osaková (Jap.) 6:3, 2:6, 7:5

Lucie Šafářová (ČR) – Kurumi Narová (Jap.) 6:3, 6:2

Zostávajúci sobotňajší program 3. kola dvojhry žien:

Elina Svitolinová (Ukr.-4) – Shelby Rogersová (USA)

Agnieszka Radwanská (Poľ.-10) – CoCo Vandeweghová (USA-20)

Jelena Ostapenková (Lot.-12) – Daria Kasatkinová (Rus.)

Jelena Vesninová (Rus.-17) – Madison Keysová (USA-15)

Jennifer Bradyová (USA) – Monica Niculescová (Rum.)