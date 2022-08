USA odkúpi od Ukrajiny tisíce ton obilia, poputujú na potravinovú pomoc chudobným krajinám

Spojené štáty sa v nadchádzajúcich týždňoch chystajú kúpiť zhruba 150-tisíc ton obilia z Ukrajiny na potravinovú pomoc. Pre agentúru The Associated Press (AP) to povedal šéf Svetového potravinového programu (WFP) David Beasley.

Obilie pre 1,5 milióna ľudí

Konečné destinácie pre obilie zatiaľ nie sú potvrdené a diskusie v tejto veci podľa neho pokračujú.

Plánovaná dodávka je viac ako šesťnásobne väčšia ako množstvo obilia na lodi smerujúcej z Ukrajiny k Africkému rohu, ktorú ako prvú vybavil WFP. Loď vezie 23-tisíc ton obilia, čo je podľa Beasleyho dosť na plné dávky pre 1,5 milióna ľudí na celý mesiac.

Očakáva sa, že zakotví v Džibutsku 26. alebo 27. augusta. Odtiaľ by mala pšenica smerovať do severnej Etiópie, kde milióny ľudí čelia nielen suchu ale aj smrteľnému konfliktu.

Časť poputuje do Kene

Vývoz obilia z ukrajinských prístavov umožnila dohoda Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN. Pomalé otvorenie ukrajinských prístavov a opatrný pohyb lodí cez zamínované Čierne more nevyriešia svetovú potravinovú krízu, skonštatoval Beasley.

Bohaté krajiny musia podľa neho urobiť viac, aby obilie a ďalšia pomoc naďalej smerovali do hladom sužovaných oblastí sveta.

Beasly s AP hovoril zo severnej Kene, ktorú ako krajiny Afrického rohu sužuje sucho. To môže časti regiónu uvrhnúť do hladomoru. WFP uvádza, že 22 miliónov ľudí tam trpí hladom.