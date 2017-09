Ústava by sa mala podľa Migaša meniť s rozumom a s mierou, súčasní politici robia teatrálne veci

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) – Ústava Slovenskej republiky je pilier a základ nášho štátu.

Povedal to pre agentúru SITA bývalý predseda Národnej rady SR Jozef Migaš s tým, že ústava by sa mala meniť veľmi opatrne s rozumom a s mierou.

„Skláňam sa k ústave s veľkou úctou. Za mojich čias sme v nej základné systémové veci nemenili a nemali by sa meniť ani v budúcnosti. Treba ju tvorivo uplatňovať tak, aby nezačínali rozpory a konflikty, čo často aj teraz sledujem,“ povedal. Pripomenul, že v rokoch 1998 až 2002, keď bol šéfom parlamentu, prijali 519 zákonov, aby sa Slovensko stalo súčasťou EÚ a NATO. Podľa jeho slov poslanci v tom čase pracovali dni aj noci, ak sme chceli dobehnúť Česko, Poľsko, Maďarsko. „Možno moja Strana demokratickej ľavice na to doplatila, ale Slovensko dostala na nový systém vývoja a dnes je krajina vážená a bojuje, aby bola v jadre EÚ,“ dodal.

Jozef Migaš, ktorý dnes pôsobí ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bieloruskej republike, pripomenul, že v minulosti boli politické strany „systémového klasického charakteru a mali predpolitický život„.

„Mali veľa odborníkov a hoci debata medzi nimi bola krutá, bola profesionálna.“ Dnes sa mu zdá, že základné veci súčasní politici splnili, ale robia „teatrálne, smiešne veci„. „Z toho sa nebudú mať ľudia lepšie. Vrátil by som sa k serióznemu výkonu práce politických strán. Každý si musí uvedomiť, že je tu za občanov SR,“ vyhlásil a dodal, že „politické hrátky“ vôbec krajine nepomáhajú. „My sme si toto nemohli dovoľovať. My sme nemali ten priestor, my sme po nociach sedeli a tvorili zákony. Taká bola naša úloha,“ uzavrel.

Na oslavy 25. výročia prijatia Ústavy SR pozval predseda parlamentu Andrej Danko bývalých prezidentov Rudolfa Schustera a Ivana Gašparoviča ako aj bývalých predsedov parlamentu Jozefa Migaša, Pavla Hrušovského, Pavla Pašku a Petra Pellegriniho.