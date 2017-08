Útočník, ktorý zabíjal v Turku, je 18-ročný žiadateľ o azyl z Maroka

HELSINKI 21. augusta (WebNoviny.sk) – Fínske úrady už poznajú identitu muža, ktorý v piatok útočil v meste Turku na juhozápade krajiny. Podľa ich údajov ide o 18-ročného Abdurrahmána Mechku.

Polícia uviedla, že je to žiadateľ o azyl z Maroka. Momentálne je stíhaný za vraždu a pokusy o vraždu s “teroristickým úmyslom”. V utorok by mal prostredníctvom videoprenosu vypovedať z nemocnice. Tam sa ocitol po tom, ako ho polícia postrelila do nohy počas jeho piatkového vyčíňania.

Do Fínska Mechka prišiel v roku 2016 a požiadal tam o azyl. Podľa médií mu však žiadosť zamietli. Počas jeho útoku prišli v piatok o život dve ženy, osem ďalších osôb utrpelo zranenia, uvádza spravodajský portál orf.at