Utorkový komorný koncert bez publika

Slovenská filharmónia pokračuje v uvádzaní online komorných koncertov, ktoré sme streamovali počas prvej vlny pandémie s názvom Komorné koncerty bez publika. Na najbližšom z nich, v utorok 10. novembra, sa predstaví Ján Slávik, koncertný majster skupiny violončiel orchestra SF a popredná slovenská klaviristka Daniela Varínska.

Priamy prenos z Koncertnej siene SF môžete sledovať na stream.filharmonia.sk a facebookovej stránke #SlovakPhil. Začíname o 19.00 h.

Program koncertu je zostavený z diel Ludwiga van Beethovena, ktorého 250. výročie narodenia si pripomíname počas celého roka 2020. Vypočujeme si Variácie pre violončelo a klavír Es dur, WoO 46, ktoré skladateľ skomponoval na známu tému Bei Männern, welche Liebe fühlen z opery Čarovná flauta W. A. Mozarta. Sonátu pre klavír č. 31 As dur, op. 1105 a Sonátu pre violončelo a klavír č. 5 D dur, op. 102 č. 2. Všetky Beethovenove diela, ktoré zaznejú na utorkovom online koncerte, nahrali interpreti na CD pre vydavateľstvo Diskant.

JÁN SLÁVIK študoval hru na violončele na bratislavskom Konzervatóriu u Gustáva Večerného a Karola Filipoviča a na Vysokej škole múzických umení u Jozefa Podhoranského. Komornú hru študoval vo Viedni na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Franza Samohyla a Güntera Pichlera. V roku 1992 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU, kde od roku 1993 pôsobí ako pedagóg. V roku 2012 bol prezidentom Slovenskej republiky menovaný vysokoškolským profesorom v odbore hudobné umenie.

Zúčastnil sa na viacerých interpretačných kurzoch (Weimar, Kerkrade, Bayreuth, Piešťany) a je držiteľom mnohých ocenení, ako Cena za najlepšiu interpretáciu súčasnej hudby (Pražská jar 1983), Cena hudobnej kritiky (Mladé pódium Karlove Vary 1991). V roku 2001 obdržal Cenu kritiky Slovenskej muzikologickej asociácie a v roku 2009 získal Cenu Sebastian za mimoriadny prínos k presadzovaniu odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha v súčasnosti.

Ján Slávik je zakladajúcim členom Moyzesovho kvarteta (1975), ktoré bolo v rokoch 1986 – 2005 komorným súborom Slovenskej filharmónie. Od roku 2006 bolo Moyzesovo kvarteto komorným súborom mesta Modra. Od roku 2008 je komorným súborom mesta Skalica. V roku 2015 získalo Cenu Nadácie Tatra banky za umenie a zároveň aj Cenu Ministra kultúry za umenie. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Albrechtina (2010). S Moyzesovým kvartetom koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, Japonsku, USA a Kanade a nahral s ním už viac ako 40 kompaktných diskov.

Ako sólista nahral viac ako 15 CD. Z posledných nahrávok to je Dvořákov Violončelový koncert h mol op. 104 s Bratislavskými symfonikmi a Zeljenkov Koncert pre violončelo a orchester so Slovenskou filharmóniou. Premiéroval a dedikované mu boli violončelové koncerty Jozefa Kolkoviča, Egona Kráka, Ladislava Kupkoviča a Ilju Zeljenku. Účinkoval s poprednými slovenskými orchestrami, s L’Orquestra Barcelona Sinfonietta a Salzburským komorným orchestrom. Vystupoval v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Dánsku, Rakúsku, Čechách, Poľsku, Rusku, na Ukrajine a na Malte. V roku 2006 bol Ján Slávik sólovým violončelistom v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Od roku 2008 pôsobí ako koncertný majster skupiny violončiel v Slovenskej filharmónii. V júli 2012 účinkoval ako sólista Dvořákovho Violončelového koncertu h mol so Slovenskou filharmóniou v Tokiu. Ako prvý slovenský interpret uviedol v spolupráci s Danielou Varínskou kompletné dielo Ludwiga van Beethovena pre klavír a violončelo (sonáty a variácie), ktoré vydalo na troch kompaktných diskoch hudobné vydavateľstvo Diskant. Rovnako 3 kompaktné disky nahral so sólovými suitami a sonátami J. S. Bacha. Ján Slávik sa venuje aj interpretácii súčasnej hudby a svoje diela mu venovali viacerí slovenskí skladatelia (R. Berger, J. Iršai, L. Kupkovič, A. Steinecker, I. Zeljenka a ď.). Pre Diskant nahral i Cello Works Ilju Zeljenku, Ladislava Kupkoviča, ako aj diela iných slovenských autorov. Od roku 1997 do roku 2004 bol členom sláčikového tria Amadé. Od roku 2005 je členom Bergerovho tria. Jeho dirigentskými partnermi boli Adolf Vykydal, Bystrík Režucha, Róbert Stankovský, Karol Kevický, Ondrej Lenárd, Leoš Svárovský, Bohdan Warchal, Jack van Steen, Hideaki Umeda, Harald Nerat, Joan Luis Moraleda, Stephen Somary, Harvey Bordowitz, Jerzy Swoboda, Juraj Valčuha. Koncertoval v rámci všetkých významných domácich hudobných festivalov, v zahraničí vystúpil na festivaloch Wurzer Sommerkonzerte (DE), Mladé pódium Karlove Vary (CZ), Festival Haute-Savoi (FR), vo Vendrell na Festival international de Musica Pau Casals (ES), na Medzinárodnom hudobnom festivale v Ľubľane (SLO), Langenargener Schlosskonzerte (DE), Festival Est-Ouest Die (FR), Neue Musik Hannover (DE) a i. Pravidelne vedie majstrovské interpretačné kurzy (Dolný Kubín, Komárno, Žilina). Je zakladateľom Medzinárodného festivalu jazzu a komornej hudby Hudba Modre a Slovenského festivalu umenia Hudba Trnave, ako aj Medzinárodného festivalu Divergencie v Skalici. Ján Slávik pravidelne spolupracuje s rozhlasom a televíziou a nahráva pre hudobné vydavateľstvá Diskant, Marco Polo, Naxos, TUTL a Classico.

Daniela Varínska patrí medzi významné umelecké osobnosti slovenského interpretačného umenia. Po absolvovaní bratislavského Konzervatória dokončila svoje štúdiá v Petrohrade a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Čoskoro sa presadila ako sólistka a svoju koncertnú kariéru rozvíjala na dôležitých pódiách Európy a Ameriky.

Repertoár Daniely Varínskej obsahuje okrem najnáročnejších diel sólovej literatúry aj viac ako 30 klavírnych koncertov, ktoré interpretovala s významnými orchestrami a dirigentmi. Jej široká hudobná rozhľadenosť sa prejavuje aj v oblasti komornej hudby, v ktorej je vyhľadávanou partnerkou, okrem iného pri predvedení kompletných cyklov husľových a violončelových sonát a variácií L. v. Beethovena a J. Brahmsa. Veľmi úspešné sú jej recitály na kladivkovom klavíri na významných festivaloch (Pražská jar, Haydn Festival), ale často interpretuje aj diela 20. storočia a súčasnej slovenskej hudby.

Nahráva pre rôzne hudobné vydavateľstvá sólový aj komorný repertoár. Po koncertnom uvedení všetkých 32 Beethovenových klavírnych sonát na abonentných koncertoch Slovenskej filharmónie vyšla v roku 2008 nahrávka celého cyklu na 9 CD (Diskant).

Daniela Varínska je aj pedagogicky činná – od roku 1991 pôsobí na VŠMU v Bratislave. V roku 2004 bola vymenovaná za profesorku hudobného umenia. V roku 2017 jej udelili Cenu Tatra banky za umenie.

