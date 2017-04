“Už ma prestal baviť, chlapec.” Matovič podáva na Kaliňáka trestné oznámenie

BRATISLAVA 21. apríla (WebNoviny.sk) – Líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) za jeho piatkové výroky o tom, že Matovič sa nebezpečne vyhrážal viacerým poslancom aj novinárom.

Igor Matovič o tom informoval na piatkovej tlačovej besede, ktorú zverejnili aj na ich facebookovej stránke. Šéf obyčajných to avizoval na brífingu s tým, že nikdy nič také nerobil.

Matovič vyhlásil, že Kaliňák ho obviňuje z vyhrážania sa novinárom a iným politikom. Podľa Kaliňáka tak mal Matovič urobil opakovane, mal sa údajne vyhrážať aj im rodinám.

Ako Matovič dodal, to by bol trestný čin, ktorý by polícia musela začať vyšetrovať. “Vyzývam policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý stál vedľa ministra vnútra, ktorý o tom hovoril, aby ex offo (z vyššej moci) sám od seba začal konať a aby od zajtra začal trestné stíhanie voči mne za to, že sa niekomu nebezpečne vyhrážam,“ apeloval.

Dodal, že pravda je, že sa nikdy nikomu takýmto spôsobom nevyhrážal. “Pán minister vnútra si samozrejme za toto vyslúži trestné oznámenie. Už ma prestal baviť, chlapec,” dodal Matovič.

Matovič tvrdí, že na Kaliňákovej tlačovej konferencii zaznelo 17 klamstiev. Odmietol tvrdenie “skorumpovaného Kaliňáka”, že obviňuje všetkých naokolo, ale v priestoroch parlamentnej sály, „kde ho chráni imunita“. Takisto odmieta to, že by bol vulgárny, vulgárni sú podľa neho koaliční politici ako napríklad Andrej Danko či Robert Fico. Takisto odmietol obvinenia, že je daňový podvodník.