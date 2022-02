Už o pár dní príde do kín Batman – najdrsnejší, akého sme doteraz na plátne videli

Postava superhrdinu v netopierom obleku patrí medzi najobľúbenejšie na stránkach komiksov a grafických románov, ale aj na filmových plátnach. Najnovšie sa Batmanov príbeh rozhodol nanovo vyrozprávať režisér Matt Reeves a nebál sa zašpiniť pritom hrdinovi ruky. Temný rytier v jeho podaní predstavuje stelesnenú pomstu a proti nemu stojí hneď niekoľko neľútostných nepriateľov. Film Batman dorazí do slovenských kín už vo štvrtok 3. marca, v sérii predpremiér vo vybraných kinách dokonca ešte o deň skôr.

Foto: Continental film

Príbeh začína vo chvíli, keď Batman už takmer dva roky pôsobí v meste Gotham ako maskovaný nočný strážca poriadku. Keď však neznámy zabijak zaútočí na predstaviteľov mestskej elity, Batman sa stane súčasťou premyslenej hry, ktorá nemusí pre nikoho skončiť víťazne. Čo má záhadný Riddler za lubom? Hádankové stopy vedú najlepšieho detektíva do podsvetia, ktorému vládne obávaný Carmine Falcone a jeho nohsled, známy ako Penguin. Batman bude musieť spojiť sily s nevypočítateľnou Catwoman, no žiadne spojenectvo v tomto prípade nemusí vydržať večne. Každá z postáv má svoje zámery a niektoré úmysly majú od dobrých poriadne ďaleko. Podarí sa dolapiť zločincov a priniesť do Gothamu spravodlivosť?

Režisér Matt Reeves (Cloverfield: Monštrum, Nech vojde ten pravý, Úsvit planéty opíc) bol hneď na začiatku svojej cesty k sfilmovaniu Batmanovho príbehu nadšený. Legendu, ktorá patrí medzi základné piliere komiksového vydavateľstva DC Comics už viac ako osem desaťročí, chcel priviesť späť k pôvodným koreňom. „Batman začínal ako detektív, takže nájsť spôsob, ako sa k tomu mohol vrátiť, zbaviť sa fantazijného nazerania na DC-čkárskeho superhrdinu, ale zároveň sa nevzdať vysokých ambícií, mi pripadalo vzrušujúce. Neustále sa uisťujem, že pri práci so žánrovými filmami je pre mňa dôležité si nájsť svoju vlastnú cestu k nim a Batmanove príbehy to umožňujú. Chcel som z neho urobiť niekoho, koho skutočnou superschopnosťou je vydržať čokoľvek, aby urobil to, čo musí.”

Foto: Continental film

Reevesovi sa podarilo obsadiť snímku skutočne hviezdnou hereckou zostavou. Batmana s tvárou Roberta Pattinsona sprevádza viacero ikonických spolupútnikov. Komorníka Alfreda stvárňuje herec Andy Serkis, policajného poručíka Jamesa Gordona Jeffrey Wright. Herec Colin Farrell je len ťažko spoznateľný ako nepríliš pôvabný Penguin. John Turturro si vychutnáva rolu jeho šéfa, obávaného bossa podsvetia menom Carmine Falcone. Catwoman, ktorá môže, ale aj nemusí stáť na tej správnej strane, hoci sa často ocitá po Batmanovom boku, má tentoraz tvár herečky Zoë Kravitz. Riddlera, ktorý svojimi hádankami postaví na nohy celé mesto, stvárňuje so znepokojujúcou intenzitou Paul Dano. Hviezdny ansámbel filmu Batman prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

Informačný servis