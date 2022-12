Úžasná biografia tenistu Rogera Federera. Majster

Získal si vašu pozornosť ako tínedžer a už nikdy ju nepustil. Vo svete tenisu bolo vždy veľa okázalejších a fascinujúcejších šampiónov, ale ani jeden z nich nehral spôsobom, ktorý by tak lahodil oku a ktorý, čo som si uvedomil až pri písaní tejto knihy, by všetky aspekty hry uchopil s takým neutíchajúcim entuziazmom.

Na trhu je mnoho kníh o Rogerovi Federerovi, no ani jedna tak dôverne nepribližuje tohto športovca, jeho podporný tím a najelitnejších svetových tenistov vrátane rivalov, ako sú Rafael Nadal, Novak Djoković a Andy Roddick ako táto publikácia.

V knihe Majster sa autor Christopher Clarey rozpráva s Federerom a jeho najbližšími a odhaľuje život tohto tenisového velikána.

Hra Rogera Federera často vyzerá až neuveriteľne jednoducho. Prepracovanými bekhendmi, šmýkajúcimi sa forhendmi a smečmi vo výskoku doslova popiera gravitáciu a zotrváva na tenisovom výslní napriek cynizmu, ktorým je svet športu presýtený. Jeho profesionálny prerod z náladového tínedžera s odfarbenými vlasmi na sebaistého a elegantného tenistu je však výsledkom dlhoročnej driny, nie šťastných okolností. Roger nemá len obrovský talent. Vyniká odvahou a húževnatosťou.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Kamil Mikulčík:

Christopher Clarey, v súčasnosti jeden z najlepších medzinárodných športových novinárov, písal o Federerovi od jeho profesionálnych začiatkov. Autor sa sústreďuje na kľúčových ľudí, miesta a míľniky vo Federerovej dlhej a bohatej kariére.

V knihe Majster z vydavateľstva Ikar ukazuje jeho jedinečnú životnú cestu plnú víťazstiev aj niekoľkých zdrvujúcich porážok. Cestu, ktorá nanovo definovala pojem „svetová jednotka“ a priniesla Federerovi nevídaný obdiv fanúšikov.

Christopher Clarey

Už 30 rokov píše o svetovom športe pre New York Times a International Herald Tribune z Francúzska, zo Španielska a z USA. Patrí medzi popredných svetových tenisových znalcov. Ako novinár absolvoval svoj prvý grandslamový turnaj v roku 1990 vo Wimbledone. V roku 2018 získal ocenenie Eugene L. Scott Award od Medzinárodnej tenisovej siene slávy za „úprimné slová a kritiku tenisu“ a „významný vplyv v tenisovom svete“. V minulosti vyhral novinársku súťaž Associated Press Sports Editors. Ako bývalý tenista z Williamsu precestoval a písal z viac ako sedemdesiatich krajín na šiestich kontinentoch.

V šestnástich rokoch dychtil po tom, aby ho niekto poklepal po pleci a povedal mu, aký je dobrý a že v neho verí.

„Chcel som počuť: Skvelé, Roger, super plán,“ prezradil. „Myslím si, že mladým ľuďom najlepšie pomôžete, keď ich povzbudíte, nech do toho idú, keď ich budete vo všetkom podporovať. Ale, samozrejme, treba byť realistom. Ak nie ste dobrý, treba si to priznať a povedať si, že je úplne v poriadku, ak s tým skončíte, lebo niektorí ľudia zájdu priďaleko a potom ich to nepríjemne dobehne.“

Milan Buno, knižný publicista

