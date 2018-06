V Adenskom zálive sa prevrátila loď s migrantmi, desiatky z nich zomreli

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Najmenej 46 etiópskych migrantov zomrelo, keď sa pokúšali dostať po mori do Jemenu a prevrátila sa im loď. Informovala o tom Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) s tým, že 16 ľudí je nezvestných.

Podľa preživších sa na prevádzačskom plavidle, ktoré vyplávalo zo somálskeho prístavu Bosaso, nachádzalo najmenej 100 osôb. Mnohí ľudia pritom nemali ani záchranné vesty. Podľa IOM sa loď prevrátila v stredu ráno v Adenskom zálive. Medzi obeťami bolo 37 mužov a deväť žien.

Na takúto riskantnú cestu sa podľa Mohammeda Abdikera z IOM každý mesiac vydá vyše sedemtisíc migrantov. „Minulý rok to bolo zhruba stotisíc. Hrozne sa k nim správajú a podrobujú ich ich príšerným podmienkam. Toto musí skončiť,“ uviedol.

Migranti a utečenci cestujú do Jemenu z Afrického rohu po desaťročia, keďže sa nachádza blízko. Krajinu považujú za bránu do štátov Perzského zálivu a do Európy, píše spravodajský portál BBC. Jemen však v súčasnosti čelí občianskej vojne a vážnej humanitárnej kríze.