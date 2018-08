V americkom útulku usmrcovali mačiatka zmrazovaním bez ich uspatia

ROCKPORT 14. augusta (WebNoviny.sk) – Americká verejnosť je v šoku po tom, ako sa prevalilo, že v zvieracom útulku na juhu štátu Indiana bežne usmrcovali malé mačiatka tak, že ich dali živé do mraziacich boxov.

Polícia tieto praktiky v útulku v okrese Spencer začala vyšetrovať na podnet bývalej pracovníčky tohto zariadenia, ktorá sa práve v súvislosti s týmito praktikami rozhodla s touto prácou skoncovať. Bridget Woodson podľa amerických médií na polícii vypovedala, že sa rozhodla dať výpoveď po tom, ako ju jej nadriadený opakovane žiadal, aby zranené, no stále živé mačiatka zatvorila do plastových tašiek a tie umiestnila do mraziacich boxov.

Agentúra Associated Press (AP) k tomu pripomína, že podľa zákonných pravidiel pre usmrcovanie zvierat v USA je „pomalé chladenie alebo zmrazovanie zvierat bez ich uspatia“ neprijateľnou formou eutanázie.