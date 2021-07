V Banskej Bystrici spustili odpočítavanie času do štartu Európskeho olympijského festivalu mládeže

V tieni prebiehajúci olympijských hier v japonskom Tokiu začali v sobotu v Banskej Bystrici s odratúvaním jedného roka do štartu Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý sa začne 24. júla 2022 a potrvá do 30. júla.

Organizátori spod Urpína očakávajú tisícky mládežníkov z 50 krajín Európy. Tí okrem Banskej Bystrice budú súťažiť aj vo Zvolene, Detve, Slovenskej Ľupči a Badíne. Organizátori EYOF 2022 už predstavili aj maskota, je ním banský škriatok Permoník.

Pod záštitou prezidentky Čaputovej

Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová, minister obrany Jaroslav Naď má patronát nad bezpečnostným konceptom EYOF a minister životného prostredia Ján Budaj nad projektom trvalej udržateľnosti, ktorej princípy podporujú organizátori podujatia.

Čas do začiatku podujatia od sobotňajšieho podvečera odpočítavajú hodiny, ktoré slávnostne spustili za prítomnosti štátneho tajomníka ministerstva obrany Mariana Majera, primátora Banskej Bystrice a prezidenta organizačného výboru Jána Noska, prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela a výkonného riaditeľa organizačného výboru Petra Hamaja na banskobystrickom Námestí SNP.

Hodiny s odpočítavaním času budú v nasledujúcich dvanástich mesiacoch umiestnené v nákupnom centre Europa SC v Banskej Bystrici.

„EYOF bude krásnym sviatkom športu na Slovensku. Som veľmi rád, že aj Ministerstvo obrany SR sa finančne podieľa na modernizácii a rekonštrukcii športovísk v dejisku podujatia, ktoré môžu neskôr slúžiť aj budúcim olympionikom, ktorých vychová Banská Bystrica,“ povedal štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer.

Pôvodný termín sa musel posunúť

„Ak by sa vo svete neobjavil nový koronavírus, namiesto pripomínania si jedného roka do začiatku by sme dnes mali deň do začiatku podujatia,“ pripomenul pôvodný termín EYOF primátor Banskej Bystrice a prezident organizačného výboru Ján Nosko.

Na EYOF v minulosti začínali viacerí slovenskí olympionici – Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová, Barbora Mokošová či Barbora Balážová.

„V Slovenskom olympijskom a športovom výbore venujeme veľkú pozornosť aj mladým športovcom a ich účastiam na mládežníckych festivaloch. Vytvorili sme projekt Juniorského olympijského tímu, v ktorom boli aj viacerí úspešní účastníci EYOF,“ povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.