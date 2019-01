V Betliari pripravili výstavu o grófke z rodu Andrássyovcov, po vojne emigrovala do Ameriky

ROŽŇAVA/BETLIAR 22. januára (WebNoviny.sk) – Múzeum v Betliari pripravilo na sobotu 26. januára o druhej popoludní komentovanú prehliadku výstavy Grófka bez kaštieľa.

Historička múzea Silvia Lörinčíková predstaví návštevníkom príbeh Elizabeth Olgyay Andrássy – Grófky bez kaštieľa. Na komentovanej prehliadke priblíži jeden z mnohých zabudnutých príbehov 20. storočia, ktorý je veľmi úzko spätý aj s hradom Krásna Hôrka.

Emigrovali do Ameriky

Elizabeth ešte patrila ku generácii, ktorá zažila život v okázalých palácoch. Pochádzala zo staršej betliarskej vetvy Andrássyovcov, ktorá gazdovala na panstvách v Gemeri, Above, Šariši, či na Zemplíne.

Elizabethin otec gróf Imrich sa počas pôsobenia vo funkcii vojenského veľvyslanca Rakúsko-Uhorska vo Švédsku zoznámil so svojou neskoršou druhou manželkou a matkou Elizabeth.

Elizabeth sa narodila 26. decembra 1924 v Budapešti a vyrastala v Maďarsku. Ako 20-ročná prežila so svojou najbližšou rodinou strastiplnú cestu naprieč vojnou ničenou Európou do Švédska. Zo Švédska sa spolu s matkou a bratom presťahovala do USA a Kanady. Odišli len s najnutnejšími osobnými vecami a niekoľkými drobnosťami.

Jej pozostatky uložili na Krásnej Hôrke

Elizabeth sa počas štúdia na vysokej škole v Indiane zoznámila s maďarským architektom Aladárom Olgyayom, čestným občanom mesta New York, za ktorého sa v roku 1950 vydala. Elizabeth dala život dvom deťom – synovi Royovi a dcére Joy. Po zmene režimu viackrát navštívila Maďarsko aj Slovensko.

Pri príležitosti svojej návštevy na hrade Krásna Hôrka v roku 2010 vyjadrila želanie byť pochovaná v tunajšej rodovej hrobke vedľa svojho prastarého otca. Posledné roky svojho života prežila u dcéry Joy na farme v štáte Oregon. Zomrela 24. januára 2017 vo veku 93 rokov.

Jej telesné pozostatky boli podľa jej priania uložené 20. augusta 2017 na hrade Krásna Hôrka. Elizabeth je jedinou z Andrássyovcov, žijúcich v Amerike, ktorá sa napokon, aj keď po smrti, predsa len vrátila domov.