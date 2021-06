V BILLA pokračuje Doba slovenská. Projekt na podporu domácich potravín priniesol do predajní stovky nových výrobkov

Projekt Doba slovenská, ktorý sieť supermarketov predstavila pred rokom, vyjadruje hrdosť na kvalitné lokálne potraviny a ctí si prácu ľudí, ktorí ich vyrábajú. V rámci uceleného konceptu Doba slovenská začala BILLA v roku 2020 spolupracovať s viac ako 30 novými dodávateľmi a svoj predaj rozšírila o takmer 450 nových slovenských produktov. Ponuku slovenských výrobkov chce spoločnosť naďalej zvyšovať, pričom dominantná je ponuka ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, masla, vajíčok, ale aj pečiva a mäsa. Projekt Doba slovenská teraz prichádza aj s novou komunikačnou líniou. Tá upozorňuje na pomoc lokálnym dodávateľom a na prepojenosť medzi domácimi výrobcami potravín a zákazníkmi.

Vďaka projektu Doba slovenská, ktorý BILLA spustila v júni minulého roka, si zákazníci môžu vybrať zo širokého sortimentu domácich produktov. „Sme veľmi radi, že zákazníci našu výrazne väčšiu ponuku sortimentu od slovenských výrobcov uvítali, a že domáce produkty pravidelne nakupujú,“ uviedla Ingrid Kužlíková, operatívna riaditeľka BILLA. Plánom spoločnosti je pokračovať v zvyšovaní podielu slovenských výrobkov na svojich pultoch a motivovať zákazníkov k ich kúpe.

Medzi sortiment s najväčším podielom domácich produktov patrí v BILLA mäso – 100 % kuracieho mäsa v bežnej ponuke pochádza zo Slovenska, a vysoký podiel domácich produktov je aj pri ďalších druhoch mäsa. Dominantne slovenská je tiež ponuka mlieka a masla, kde lokálne produkty predstavujú viac ako 90 % sortimentu. V BILLA zákazníci nájdu výlučne slovenské slepačie vajcia, a slovenský pôvod má aj zhruba 80 % ponúkaného chleba a pečiva. „Počas aktuálneho letného obdobia taktiež výrazne navyšujeme podiel slovenských výrobkov v oddelení ovocia a zeleniny. Naši zákazníci si tak môžu zakúpiť sladké voňavé jahody a čerešne z domácich sadov, ale aj obľúbené bezjadierkové melóny či rôzne druhy sezónnej zeleniny,“ dodala I. Kužlíková.

Pomoc je v našich rukách

Keďže potravinársky a poľnohospodársky sektor patria medzi odvetvia, ktoré negatívne ovplyvnila pandémia koronavírusu, po roku prichádza projekt Doba slovenská s novou komunikačnou líniou. Tá upozorňuje na dôležitosť pomoci lokálnym výrobcom potravín a na úzke prepojenie týchto výrobcov so zákazníkmi, ktorí slovenských pestovateľov či chovateľov podporujú kúpou produktov. „Projekt Doba slovenská stojí za slovenskými výrobcami a rovnako aj za slovenskými zákazníkmi. Jedna skupina by bez tej druhej nemohla fungovať. Tým, že si do nákupných košíkov vkladáme výrobky pôvodom zo Slovenska, pomáhame ľuďom, ktorí ich s láskou prinášajú na náš stôl. Budúcnosť slovenských potravín a domácich dodávateľov je v rukách nás všetkých,“ uviedla Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka BILLA. Spoločnosť podporí novú komunikačnú líniu projektu prostredníctvom vlastných online médií, sociálnych sietí, instore komunikácie, letákov aj PR.

Férové vzťahy s dodávateľmi

Vďaka projektu Doba slovenská majú produkty domácich farmárov, pestovateľov a výrobcov zaistený stály odbyt. Medzi najobľúbenejšie slovenské produkty u zákazníkov BILLA patria kuracie rezne, maslo, šunka, zemiaky, mlieko, ale aj rožky či chlieb. Spoločnosť BILLA najnovšie do svojej ponuky zaradila napríklad slovenské jahody z farmy Bruty, sortiment čerstvého nebaleného bravčového mäsa od firmy Istermeat či slovenskú jahňacinu od spracovávateľa jahňaciny U Ňaňa, ktorej kvalitu garantuje označenie Slovenské jahňa – 100 % slovenské. V rámci uceleného konceptu Doba slovenská naďalej funguje aj privátna značka Slovenská farma, pod ktorou BILLA už od roku 2013 predáva ovocie či zeleninu z domácich polí a sadov, a rovnako tiež kvalitné mäso od slovenských dodávateľov. „Projekt Doba slovenská kladie mimoriadny dôraz na to, aby sme s našimi dodávateľmi vychádzali férovo. Férovosť zabezpečujú dohody, ktoré sú výhodné pre obidve strany. Vďaka spolupráci s BILLA dokážu mnohí slovenskí producenti nielen udržiavať svoj biznis, ale aj napredovať v raste, investovať do technológií a produkovať tak ešte kvalitnejšie lokálne potraviny. A to nás veľmi teší,“ povedala I. Kužlíková.

