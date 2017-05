V Bratislave a na diaľnici D1 budú cez víkend dopravné obmedzenia

BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia, s ktorými treba počítať počas nasledujúcich dní na území Bratislavského kraja.

Podujatie Wings for Life

Ako agentúru SITA informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, od piatka od 22:00 do pondelka do 6:00 treba počítať s dopravným obmedzením na úseku diaľnice D1 v úseku Senec – Trnava.

“V tomto úseku sa bude v pravom jazdnom pruhu opravovať vozovka a následné sa budú klásť asfaltové vrstvy. Doprava bude presmerovaná do dvoch voľných jazdných pruhov rovnakého jazdného smeru, pričom bude usmerňovaná príslušným dopravným značením,” povedal Szeiff.

S dopravnými obmedzeniami treba podľa polície počítať aj v nedeľu 7. mája v čase od 12:30 do 16:00 pre bežecké podujatie Wings for Life.

Dopravné obmedzenia v tejto súvislosti v mestskej časti Bratislava Staré Mesto sa v čase od 12:50 do 14:10 dotknú najmä ulíc Prístavná – Landererova – Karadžičova – ul. 29. augusta – Špitálska – Štúrova – Jesenského – Mostová – Rázusovo nábrežie – Most SNP. Obmedzenia budú na dotknutých úsekoch trvať maximálne 30 minút, keď budú tadiaľ bežať bežci.

Obmedzenia v Petržalke

Dopravné obmedzenia v mestskej časti Bratislava Petržalka sa v čase od 13:15 do 14:40 dotknú najmä lokalít Most SNP – Panónska cesta – Orechová cesta – komunikácia pod hrádzou – Areál vodných športov Čunovo.

V tomto čase sa vodiči podľa polície zo smeru Rusovce – Jarovce do centra mesta dostanú len po diaľničnom obchvate. Rovnako tak vodiči v smere z mesta sa do Rusoviec – Jaroviec dostanú po diaľničnom obchvate. Kruhový objazd, kde sa stretáva Dolnozemská – Panónska cesta na južnom cípe Petržalky, bude v tom čase neprejazdný. V oblasti Čunovo – Vojka treba podľa polície rátať s dopravnými obmedzeniami v čase od 14:30 do 16:00.

V oblasti Vojka – vodné dielo Gabčíkovo treba rátať s dopravnými obmedzeniami v čase od 16:00 do 17:00. “Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a usporiadateľov a zvýšili opatrnosť pri prejazde týmito úsekmi. Doprava na dotknutých križovatkách bude riadená príslušníkmi Policajného zboru SR a mestskej polície,” uviedol Szeiff.

V súvislosti s uvedenými dopravnými obmedzeniami žiada polícia vodičov, aby sa pri prejazde týmito úsekmi riadili príslušným dopravným značením alebo pokynmi policajtov, aby zároveň zvýšili svoju pozornosť, prípadne na prejazd využili v rámci možností iné trasy.