V Česku sa začínajú komunálne a senátne voľby, o kreslá zabojuje takmer 200-tisíc kandidátov

V piatok sa v Česku začínajú komunálne voľby, ktoré v niektorých častiach krajiny sprevádzajú aj voľby do Senátu. Volebné miestnosti sa otvoria o 14:00 a voliť bude možné do 22:00. V sobotu budú otvorené tiež, a to od 8:00 do 14:00. Na svojom webe o tom informuje spravodajská televízia ČT24.

O 26-tisíc zastupiteľských kresiel sa uchádza takmer 200-tisíc kandidátov. V niektorých obciach sa však hlasovanie neuskutoční, pretože sa tam nepodarilo zostaviť kandidátske listiny. V takom prípade bude mesto spravovať úradník ministerstva vnútra.

V ôsmich mestách – Prahe, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Pardubiciach, Brne, Ostrave a Opave – si voliči budú vyberať okrem zastupiteľstiev mestských častí aj veľké zastupiteľstvá.