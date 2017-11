V daňových rajoch má súkromný majetok aj kráľovná Alžbeta, uvádzajú uniknuté dokumenty

BRATISLAVA 6. novembra (WebNoviny.sk) – Obrovské množstvo čerstvo uniknutých dokumentov ukázalo, ako vplyvní a mimoriadne bohatí ľudia vrátane tých, ktorí spravujú majetok britskej kráľovnej, tajne investujú v offshore daňových rajoch. Dokumenty ukazujú, že americký minister obchodu má podiel vo firme obchodujúcej s Rusmi, na ktorých sa vzťahujú sankcie USA. Informuje o tom britský portál bbc.com.

Uniknuté dokumenty označené ako Paradise Papers väčšinou pochádzajú z jednej poprednej firmy pôsobiacej v offshore financiách. Paradise Papers ukazujú, že približne 10 mil. libier (GBP) zo súkromných peňazí britskej kráľovnej bolo investovaných v offshore oblastiach. Do fondov na Kajmaních ostrovoch a na Bermudách ich vložilo kráľovniné Lancasterské vojvodstvo.

Nie je to nelegálne

Portál bbc.com konštatuje, že na týchto investíciách nie je nič nelegálne a nenaznačujú, že kráľovná sa vyhýba daniam, ale môže sa vynárať otázka, či by kráľovná mala investovať v offshore oblasti. Lancasterské vojvodstvo uviedlo, že nie je zapojené do rozhodnutí fondov a neexistujú náznaky, že by kráľovná vedela o špecifických investíciách v jej mene.

Podľa korešpondenta BBC Nicholasa Witchella, ktorý sa venuje téme kráľovského dvora, je nevšedné a čudné, že by poradcovia kráľovnej mohli mať pocit, že je primerané investovať do offshore fondov v mene niekoho, koho povesť je tak veľmi založená na poskytovaní dobrého príkladu.

Akcionárom aj Putin

Portál bbc.com ďalej píše, že americký minister obchodu Wilbur Ross si podľa uniknutých dokumentov ponechal podiel v spoločnosti, ktorá zarába milióny dolárov ročne pri preprave ropy a plynu pre ruskú energetickú firmu. K akcionárom firmy pritom patrí aj zať Vladimira Putina a dvaja ľudia, na ktorých sa vzťahujú americké sankcie.

Demokratický senátor Richard Blumenthal vyzval na prešetrovanie a pre televíznu stanicu NBC povedal, že Ross v Kongrese vytvoril dojem, že už nevlastní akcie v tejto prepravnej firme. Väčšina údajov pochádza z bermudskej spoločnosti Appleby poskytujúcej právne služby. Dokumenty získal nemecký denník Süddeutsche Zeitung, ktorý nezverejnil svoj zdroj.