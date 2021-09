V Dánsku chcú zakázať väzňom s doživotím romantické vzťahy

Dánska vláda chce zakázať väzňom s doživotnými trestami odňatia slobody vstupovať do romantických vzťahov. Podľa nej by takíto trestanci „nemali mať možnosť tráviť čas vo väzniciach zoznamovaním sa alebo propagovaním svojich zločinov, napríklad na sociálnych médiách“.

Krok údajne nasleduje po tom, čo si dánsky vrah Peter Madsen začal vzťah so 17-ročnou osobou. Madsena v roku 2018 odsúdili na doživotie za vraždu švédskej novinárky Kim Wall, ktorú nalákal na interview do jeho ponorky a po smrti ju rozštvrtil a jej ostatky odhodil do Baltského mora.

On jej zabitie popiera a tvrdí, že zomrela náhodou. Priznal sa však k tomu, že časti tela odhodil.

Odpudivé prípady

„V uplynulých rokoch sme videli odpudivé príklady väzňov, ktorí spáchali beštiálne zločiny, ktorých kontaktovali veľmi mladí ľudia, aby si získali ich sympatie a pozornosť. Samozrejme, to musíme zastaviť,“ vyjadril sa minister spravodlivosti Nick Haekkerup.

Vláda podľa neho na budúci týždeň predstaví šesťbodový plán, ktorý „zásadne obmedzí možnosť osôb vo výkone trestu odňatia slobody na doživotie a niektorých zadržaných osôb nadviazať kontakt s vonkajším svetom“. Zákaz na vzťahy by mal platiť počas prvých desiatich rokov trestu.

Kontakt s ľuďmi

V súčasnosti väzni s dlhými trestami odňatia slobody môžu byť v kontakte s ľuďmi mimo väznice prostredníctvom telefónu, listov alebo návštev, čo im umožňuje byť vo vzťahu počas výkonu trestu.

Ak by návrh vlády na jeseň prijal parlament, mohol by vstúpiť do platnosti 1. januára 2022. Podporiť ho plánuje aj stredopravá opozícia.

Doživotné tresty v Dánsku zvyčajne znamenajú 16 rokov vo väzení s tým, že odsúdených úrady opätovne posudzujú, aby zistili, či by v prípade prepustenia predstavovali nebezpečenstvo pre spoločnosť a mohli by byť väznení dlhšie.