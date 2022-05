V Dánsku sa uskutoční referendum o spoločnej obrannej politike Európskej únie, prieskum odhalil preferencie voličov

Dánski voliči v stredu rozhodnú, či sa má krajina vzdať rozhodnutia spred troch desaťročí nepodieľať sa na spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike Európskej únie (EÚ).

Pevnejšie väzby so spojencami

Dánske referendum je ďalšou zo série reakcií európskych krajín snažiacich sa o pevnejšie väzby so spojencami v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Nasleduje po historických žiadostiach Švédska a Fínska o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Ukončenie uplatňovania výnimiek, ktoré malo Dánsko zo spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky, by podľa odborníkov znamenalo, že dánski predstavitelia by sa mohli podieľať na rokovaniach o obranných témach únie a dánske jednotky by sa mohli zapájať do vojenských operácií bloku.

Výsledky prieskumu

Dánsko, ktoré je zakladajúcim členom NATO, stálo bokom od snáh EÚ o vybudovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky paralelne popri transatlantickej aliancii. Bola to jedna zo štyroch výnimiek, ktoré Dáni získali pred prijatím Maastrichtskej zmluvy.

Premiérka Mette Frederiksen vyhlásila referendum 8. marca, necelé dva týždne po tom, ako Rusko 24. februára zaútočilo na Ukrajinu, a vyzvala obyvateľov, aby hlasovali za zrušenie výnimky s tým, že to „posilní našu bezpečnosť“.

Podľa prieskumov medzi Dánmi vedie zrušenie výnimky s približne 40-percentnou podporou, zatiaľ čo za jej zachovanie je 30 % opýtaných. Približne štvrtina voličov je nerozhodnutá. V parlamente má zrušenie výnimky silnú podporu, pričom za jej zachovanie sú len tri malé strany.

Hlasovacie miestnosti by mali byť podľa agentúry AP otvorené v stredu od 8:00 do 20:00 miestneho času. Výsledky referenda by mali zverejniť vo štvrtok.